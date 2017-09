Scheuer Mischling stromert durchs Dorf Der Hund ist bisher ungefährlich. Trotzdem meldet sich in Börnersdorf auch der Kindergarten bei der Polizei.

Etwas kleiner als ein reinrassiger Golden Retriever soll der Mischling sein, der sich seit Wochen in Börnersdorf herumtreibt. © dpa

Er frisst Katzenfutter und ist sehr scheu: Seit etwa zwei Monaten stromert ein Hund um und durch Börnersdorf. Es handele sich um einen Mischling, der etwas von einem Golden Retriever hat, aber kleiner sei, sagt eine Leserin. Sie hat den Hund schon öfters von Weitem gesehen, aber noch nicht fotografieren können, da er eben sehr scheu sei. Er ist also auch noch keinem Menschen zu nahe gekommen, geschweige denn, dass er Schaden anrichtet.

Dennoch habe sich auch der Kindergarten Hummelburg in Börnersdorf schon an die Polizei gewandt, will dann aber doch nichts weiter dazu sagen. Eine Gefahr für die Kinder bestehe jedenfalls nicht. Dennoch sei die Polizei bereits vor Ort gewesen, was die jedoch bisher nicht bestätigen konnte. In der Regel sind solche freilaufenden Hunde auch Sache der Kommunen. Die Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel hatte bisher jedoch „null Information“ und fragt nun, was sie machen soll.

Füttern schadet

In Dohna dauerte es auch Monate, bis ein streunender Schäferhund eingefangen werden konnte. Er zerstörte Gärten und beunruhigte Anwohner, andere aber fütterten ihn. Damit war es schwer, den Hund irgendwohin zu locken. Die Stadt rief schließlich auf, das Füttern zu unterlassen. So konnte der Bauhof den Hund schließlich einfangen und ins Tierheim bringen. Das Tierheim wird immer wieder mit solchen Fällen konfrontiert. Erster Tipp ist, Futter in einen Schuppen oder Vorraum zu stellen, jedenfalls dorthin, wo man das Tier einsperren – und wenn bekannt – den Besitzer oder die Stadt bzw. das Tierheim anrufen kann.

Schließlich gibt es auch noch die Möglichkeit, den Hund mit einem Mittel im Futter oder einem Betäubungspfeil zu beruhigen. Für beides ist eine Genehmigung des Veterinäramtes notwendig und nur Tierärzte bzw. Berechtigte dürfen das tun. Die Kosten trägt der Hundebesitzer. Wichtig ist, dass sich das Tier in einem abgegrenzten Bereich befindet, damit es nicht weglaufen kann. Solange ein Hund aber keinen Schaden anrichtet, seien die Handlungsspielräume gering.

