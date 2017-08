Scheuer Gast Schwarzstörche sind selten und leben zurückgezogen. In Tharandt wagte sich nun einer vor die Linse.

Es klappert im Tharandter Wald. Der Schwarzstorch gehört zu den geschützten Arten und brütet gern auf Bäumen. Förster dürften wegen seines Vorkommens wenig erfreut sein. Um den Horst besteht eine Ruhezone. An der Tharandter Teichwirtschaft lässt er sich öfter blicken. © dpa

Sein Anblick ist selten. Normalerweise lässt sich der Schwarzstorch kaum blicken. Anders ist das an der Tharandter Teichwirtschaft. Die Fischzucht an der Wilden Weißeritz besuchen die Tiere gern – wohl in der Hoffnung auf einen Leckerbissen. „Früh am Morgen habe ich ihn schon öfter hier stehen sehen“, erzählt Fischzüchter Peter Voss. Auch Sohn Rico, der das Restaurant führt, hat den Adebar in Schwarz übers Grundstück kreisen sehen. Den Besuch des ungewöhnlichen Gastes haben sie mit dem Fotoapparat festgehalten. Irgendwo im Dickicht des Tharandter Waldes wird er sein Nest haben. Auch im Rabenauer Grund und am Lockwitzbach wurde schon ein Schwarzstorch gesichtet.

Insgesamt 15 Brutplätze des Schwarzstorches sind im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bekannt. Allerdings schwankt die Besetzung der Horste jedes Jahr sehr stark, ebenso der Bruterfolg. Der liege gerade einmal zwischen zehn bis 50 Prozent, erklärt Birgit Hertzog, Leiterin des Umweltamtes im Landkreis. Zum Vergleich: In Sachsen werde der Bestand auf 50 bis 60 Brutpaare geschätzt. Einfach haben es die Vögel in der Region allerdings nicht. „Die Lebensbedingungen für den Schwarzstorch im Landkreis können als suboptimal eingeschätzt werden“, sagt Hertzog.

Die Tiere würden ruhige Laub- oder Laubmischwälder bevorzugen, möglichst mit fischreichen Gewässern, kleinen Gewässern mit Fröschen, Wassergräben, Waldwiesen, Weiden und Nasswiesen. Außerdem braucht der Schwarzstorch geeignete Bäume, um sein Nest bauen zu können. Anders als der Weißstorch ist der Schwarzstorch ein typischer Waldbewohner. Im Gegensatz zu seinem Artgenossen, der gern Siedlungen zur Brut nutzt, sucht der Schwarzstorch lieber das Verborgene. Er ist wesentlich scheuer und störungsempfindlicher. Das ist auch der Grund für seinen hohen Schutzstatus.

„Schwarzstörche gehören nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu den streng geschützten Arten“, erklärt Birgit Hertzog. Und sie gehören zu den Vogelarten, für die entsprechend der europäischen Vogelschutzrichtlinie Schutzgebiete auszuweisen sind. „In der Roten Liste Deutschlands wird der Schwarzstorch als gefährdet eingestuft“, sagt die Chefin des Umweltamtes. Zum Vergleich: Während deutschlandweit etwa 4 500 Brutpaare des Weißstorches leben, wird der Bestand des Schwarzstorches auf nur etwa 450 Brutpaare geschätzt.

Gefährdet ist der schwarze Adebar wegen seines Lebensraumes im Wald, auch durch den Holzeinschlag. Gemeinsam mit der Forst- und Landwirtschaft werden daher Schutzzonen abgestimmt, die den Brutplatz während der Brutzeit vor Störungen schützen sollen. „Das funktioniert in der Praxis bis auf Ausnahmen ganz gut“, erklärt Birgit Hertzog.

Der Staatsbetrieb Sachsenforst habe sich im Rahmen seines Naturschutzkonzeptes dazu verpflichtet, um bekannte Horststandorte eine Ruhezone mit einem Radius von 300 Metern einzurichten, erklärt Stephan Radler vom Forstbezirk Bärenfels. Diese gilt immer jährlich von März bis Ende August. „Das hat in der Tat Auswirkungen auf die

Arbeit der Förster“, sagt Radler. Lediglich aus Gründen des Waldschutzes, zum Beispiel bei einem hohen Befall des Waldes von Borkenkäfern, könne in Rücksprache mit der Naturschutzbehörde von der Regelung abgewichen werden. Ein gewisser Schutzradius werde aber auch in so einem Fall eingehalten. Generell sei aber anzunehmen, dass es in den Bereichen, in denen der Schwarzstorch brütet, „keine oder nur wenige Störungen gibt, da der Storch diese Bereiche ansonsten nicht in seinen Lebensraum einbezogen hätte“, erklärt Stephan Radler vom Forstbezirk. Eines haben die Schwarzstörche mit ihren weiß gefiederten Artgenossen aber gemeinsam: Ab Mitte/Ende August ziehen sie wieder gen Süden.

