Scheu vor Zwangskastration für Katzen Weil die Verwaltung scheinbar nicht reagierte, wandte sich eine Straucherin ans Fernsehen. Nun meldet sich das Ordnungsamt.

Freilaufende Katzen können zur Landplage werden, wenn sie nicht kastriert werden und sich ungehindert vermehren können. Doch im Fall Strauch ist das Problem für die Stadt nicht so einfach zu lösen. © Symbolbild/dpa

Im Februar wird die Sendung ausgestrahlt. Dann können alle Zuschauer des beliebten Vox-Magazins „hundkatzemaus“ dabei sein, wenn Frank Weber im Großenhainer Ortsteil Strauch auf Katzenfang geht. Der Tierschutzexperte war eigens mit seinem Team aus München angerückt, um der 64-jährigen Christine Müller zu Hilfe zu eilen. Die emsige Frau hatte Alarm geschlagen, weil sich auf ihrem verlassenen Nachbargrundstück mittlerweile mehr Katzen tummeln, als ihre Tierliebe bereit ist, zu ertragen. „Sie vermehren sich, streunen umher, und da kann man nicht einfach tatenlos zuschauen“, sagt Christine Müller.

Ihr Vorwurf: Mehrmals habe sie versucht, das Problem im städtischen Ordnungsamt vorzutragen. Doch dort habe die Straucherin nach eigenem Bekunden nur die Auskunft erhalten, wer Katzen füttere, dem gehörten sie auch. Eine Argumentation, die nicht nur Christine Müller völlig unakzeptabel findet. Auch der Vorsitzende des Großenhainer Tierschutzvereins Armin Krake fordert bereits seit geraumer Zeit, dass sich Großenhains Verwaltung stärker mit dem Problem der herrenlosen Katzen auseinandersetzen müsse. Strauch sei nur ein Einzelfall und nach dem Einfangen von sieben Katzen durch das Fernsehteam wäre das Problem selbst dort lange nicht behoben. In der Scheune versteckten sich noch eine Vielzahl von Tieren, und eine Kastration allein von diesen könne der Verein nicht ohne finanzielle Hilfe stemmen. Im vergangenen Jahr, so Armin Krake, habe es dazu bereits Gespräche mit der Stadtverwaltung gegeben. Und tatsächlich auch einen Zuschuss von 150 Euro.

Allerdings: „Damit können wir lediglich die Sterilisation von anderthalb Katzen oder die Kastration von drei Katern bezahlen. Zu mehr reicht dieser Betrag nun mal nicht aus“, mahnt Armin Krake. Da freilaufende Katzen in allen Ortsteilen und Gebieten von Großenhain ein Thema seien, fordert er die Stadtväter nachdrücklich dazu auf, über die Einführung einer Kastrationspflicht nachzudenken.

Ein Ansinnen, das laut Rathaussprecherin Diana Schulze nicht so einfach umsetzbar sei. Bereits 2011 habe die Stadt Radeberg eine solche Pflicht für freilaufende Katzen und Kater eingeführt. „Wie wir aus Radeberg wissen, ist die Durchsetzung alles andere als einfach.“. Dennoch wäre auch der hiesigen Verwaltung klar, dass man im Fall der Fälle nicht tatenlos zusehen könne. Schon deshalb nicht, weil die Stadt für herrenlose Tiere im Großenhainer Gebiet in ihrer Eigenschaft als Ortspolizeibehörde verantwortlich sei – sofern die Fellnasen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellten. Die Vierbeiner würden dann ins Tierheim Niederau gebracht. „Die Kosten für eine medizinische Betreuung und die Unterbringung zahlt die Stadt für bis zu einem halben Jahr. 2016 wurden dafür rund 1000 Euro aufgewandt“, erklärt Diana Schulze.

Wie sie betont, habe man schon vor einiger Zeit mit den durchaus bekannten Erben des betreffenden Grundstücks in Strauch Kontakt aufgenommen. Diese hätten damals versichert, sich um die Katzen zu kümmern. Offenbar Fehlanzeige. „Das heißt für uns, wir werden uns noch einmal an sie wenden. Denn da es eben diese Grundstückseigentümer gibt, können wir dort nicht machen, was wir wollen“, sagt Diana Schulze. Darüber hinaus wolle man sich noch einmal mit dem Großenhainer Tierschutzverein zusammensetzen und langfristige Lösungen besprechen.

