Schellerhauer beschenken sich im Advent Die Tage bis Heiligabend werden im Erholungsort auf besondere Weise gezählt und erlebt.

Mit dem Öffnen der Kalendertürchen ist immer ein Ereignis verbunden. Die Rodelpartie musste am 14. Dezember wegen des Wetters zwar ausfallen, dafür machten sich die Steppkes vom Kindergarten auf die Wanderung, um den Waldtieren den Tisch mit Äpfeln und Möhren zu decken. Fotos: Egbert Kamprath

Osterzgebirge. Wer in den Abendstunden durch Schellerhau geht, wird staunen. Der kleine Erholungsort, in dem nur knapp über 400 Einwohner leben, hat sich in ein Weihnachtswunderland verwandelt. Seit etwa drei Jahren machen sie einen Adventskalender lebendig. Mal öffnet sich ein weihnachtliches Fenster, mal werden witzig die Tage bis zum Heiligabend gezählt: mit einem selbst gebauten Hexenhäuschen oder mit landwirtschaftlichen Gerätschaften, die so drapiert sind, dass sie eine Zahl ergeben. Das Ganze bringen sie abends zum Leuchten. Und wer Glück hat, wird vielleicht noch in die gute Stube eingeladen. Etliche Schellerhauer sind Gastgeber für gesellige Stunden. So hat zum Beispiel Gerd Heinrich einen Hüttenabend veranstaltet. „Ich habe eine schöne Grillhütte“, erzählt er. „Da dachte ich, wir laden mal paar Leute ein und machen ein bissel Glühwein.“ Verlangt wird dafür übrigens kein Cent. „Das Anliegen ist doch, dass wir im Dorf wieder mehr zusammenrücken“, sagt er. Claudia Rotter hat ihren Hutzenabend noch vor sich. Das Café Rotter lädt am 22. Dezember, 15 Uhr, zu einem Lichternachmittag ein. Sie stellt dann Pyramiden auf den Tisch, und es gibt Stollen und Kaffee. Sie freut sich schon auf zwei, drei schöne Stunden. „Wir sehen uns nicht so oft“, sagt sie. Und findet es schön, wenn das Gemütliche in der Adventszeit geteilt wird. Das finden auch die Gäste. Sie revanchieren sich mit einem Mitbringsel. Oder sie sind nächstes Jahr selbst Gastgeber.

