Scheinwerfer von Volvos ausgebaut Im Großenhainer Autohaus Schmidt machten sich in der Nacht Diebe an drei Gebrauchtwagen zu schaffen.

Serviceleiter René Habermann zeigt den Schaden an einem Volvo, der gerade erst aufbereitet wurde. © Klaus-Dieter Brühl

Als Serviceleiter René Habermann am Freitagmorgen das Sperrauto am Eingang zum Autohaus Schmidt im Gewerbegebiet Zschieschen wegfuhr, sah er die Bescherung: An drei Volvo-Gebrauchtwagen waren die Xenon-Scheinwerfer ausgebaut. An einem schwarzen Volvo war überdies brachial die Stoßstange abmontiert. Die drei Fahrzeuge stehen im Außengelände des Autohauses. „Das war vermutlich Ersatzteilgewinnung, möglicherweise ein Auftragsdiebstahl“, erwägt René Habermann.

Seinen Chef Holger Schmidt hat Habermann bereits informiert, „der war natürlich nicht begeistert.“ Außerdem musste die Versicherung kontaktiert werden. „Die Polizei hat uns bestätigt, dass wir das Gelände eigentlich gut gesichert haben“, so der Serviceleiter. Zum einen ist das Grundstück beleuchtet, zum anderen gibt es Videoüberwachung und zusätzlich einen Sicherheitsdienst. Die Aufzeichnungen hat die Polizei zur Auswertung mitgenommen. Der Schaden beläuft sich auf 8 000 bis 9 000 Euro. Doch neben dem Verlust kommt auf das Autohaus nun wieder Zeit und Aufwand zu, um den Verlust auszugleichen. „Den schwarzen Volvo hatten wir gerade aufgearbeitet“, schimpft der Serviceleiter. Alle drei Fahrzeuge sind – auch als Gebrauchtwagen – keine Billigautos. Ihr Preis liegt zwischen rund 26 000 und 39 000 Euro. „Wir hatten eine ganze Weile Glück mit Einbrüchen, aber nun gehen wir wieder unsicher auf Arbeit“, so René Habermann.

Fahrzeuge sind gut gesichert

Den zerlegten Fahrzeugen sieht man an, dass die Teile fachgerecht ausgebaut wurden. „Die werden vorher gewusst haben, wie das geht“, vermutet der Mitarbeiter. Ob die Diebe die Autos im Ganzen stehlen wollten, ist unklar. Sie sind allerdings mit Lenkradkrallen und Radsicherungen ausgestattet. Nun müssen die zerstörten Fahrzeuge sichergestellt, sprich vom Platz gefahren werden. Ob ein Gutachter von der Versicherung sie anschauen will, steht allerdings noch nicht fest.

Auch Lada und Mazda

Dennoch will René Habermann und sein Team weiter zu verkaufende Fahrzeuge im Außenbereich stehenlassen. Das erwartet man eben von einem Autohaus. Nicht nur Volvos können hier im Gewerbegebiet gekauft und repariert werden, sondern auch Mazda und Lada.

Der Einbruch setzt eine Serie von Diebstählen und Vandalismus fort, die sich in jüngster Zeit in und um Großenhain ereignete. So waren Unbekannte erst in der Nacht zum Mittwoch in die Flugschule Born2fly am Flugplatz eingestiegen und hatten Flugzeugteile gestohlen. Ende Oktober waren Bushaltestellen in Ortsteilen Zielscheibe von Vandalen. In der Nacht zum Sonntag gab es Vandalismus in einer Schönfelder Gartensparte, Anfang November Schmierereien an Radeburger Hauswänden. Die Polizei bittet um Wachsamkeit und Hinweise, wenn Täter beobachtet werden.

