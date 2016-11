Scheinwerfer von Volvos ausgebaut Im Großenhainer Autohaus Schmidt machten sich in der Nacht Diebe an drei Gebrauchtwagen zu schaffen.

Serviceleiter René Habermann zeigt den Schaden an einem Volvo, der gerade erst aufbereitet wurde. © Klaus-Dieter Brühl

Als Serviceleiter René Habermann am Freitagmorgen das Sperrauto am Eingang zum Autohaus Schmidt im Gewerbegebiet Zschieschen wegfuhr, sah er die Bescherung: an drei Volvo-Gebrauchtwagen waren die Xenon-Scheinwerfer ausgebaut. An einem schwarzen Volvo war überdies brachial die Stoßstange abmontiert. Die drei Fahrzeuge stehen im Außengelände des Autohauses. „Das war vermutlich Ersatzteilgewinnung, möglicherweise ein Auftragsdiebstahl“, erwägt René Habermann.

Seinen Chef Holger Schmidt hat Habermann bereits informiert, außerdem die Versicherung. „Die Polizei hat uns bestätigt, dass wir das Gelände eigentlich gut gesichert haben“, so der Serviceleiter. Zum einen ist das Grundstück beleuchtet, zum anderen gibt es Videoüberwachung und zusätzlich einen Sicherheitsdienst. Die Aufzeichnungen hat die Polizei zur Auswertung mitgenommen. Der Schaden beläuft sich auf 8 000 bis 9 000 Euro. (krü)

