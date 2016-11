Scheintot im Gerichtssaal Am Amtsgericht Meißen findet ein kurioses Gerichtsverfahren statt. Dabei spielt die Polizei eine tragende Rolle.

Rein und auch wieder raus: Mehrere Polizisten müssen den Angeklagten tragen. von allein bewegt er sich an diesem Tag nicht. © Jürgen Müller

Die Meißner Amtsrichterin Ute Wehner macht ihren Job schon mehr als drei Jahrzehnte. Aber solch einen Fall dürfte sie wohl eher selten erleben. Auf der Anklagebank sitzt ein Scheintoter. Der 65-Jährige aus Taubenheim verfolgt die Verhandlung regungslos auf der Anklagebank. Den Blick auf den Tisch gesenkt, sagt er kein Wort, bewegt sich kein einziges Mal. Wenn es nach ihm ginge, wäre er jetzt gar nicht hier. Die Ladung zur Verhandlung hat er ignoriert. Die Richterin lässt ihn vorführen. Doch der Mann geht keinen einzigen Schritt. Fünf Polizisten tragen ihn in den Gerichtssaal. Und am Ende auch wieder heraus. Ein Polizist sitzt während der gesamten Verhandlung neben ihm, falls sich der Mann doch mal bewegen und zu fliehen versuchen sollte. Doch diese Gefahr geht gegen Null.

Sonst ist der Taubenheimer nicht gerade zimperlich, was Polizisten angeht. Weil er Beamte angriff, wurde er schon im vergangenen Jahr vom Amtsgericht Meißen zu einer eher moderaten Geldstrafe von 300 Euro verurteilt. Doch er dachte gar nicht daran, diese zu bezahlen. In solchen Fällen taucht dann gewöhnlich die Polizei mit einem Haftbefehl auf. Denn dann muss die Geldstrafe abgesessen werden. So war das auch hier. Am 18. Januar dieses Jahres wollen ihn zwei Polizisten in Haft nehmen. Der Angeklagte ignoriert die Beamten völlig, weigert sich, seine Personalien anzugeben. „Als wir ihm den Vollstreckungshaftbefehl zeigten und sagten, dass wir ihn jetzt mitnehmen, ließ er sich zu Boden fallen und blieb regungslos liegen“, sagt ein Polizist. Ein Kumpel des Angeklagten will für diesen die Geldstrafe bezahlen, um die Haft abzuwenden, da wirft der Taubenheimer den Beamten das Geld vor die Füße mit den Worten „Verpisst euch.“ Die Polizisten verpissen sich nicht, denn sie dürfen das Geld nicht annehmen, müssen das im Revier klären. Der Angeklagte weigert sich mitzufahren, obwohl ihm die Polizisten versprechen, dass sie ihn wieder nach Hause zurückbringen. Also tragen sie den Mann ins Polizeiauto und fahren nach Meißen. Am Revier weigert er sich auszusteigen. Wieder kommt der Polizei eine tragende Rolle zu. Im Revier eskaliert dann die Situation. Als die Polizisten bei ihm den Führerschein finden, ihn dadurch zweifelsfrei identifizieren können und ankündigen, ihn jetzt ins Gefängnis zu bringen, wehrt er sich heftig, schlägt um sich, beißt, spuckt. Ein Polizist wird dabei am Arm verletzt, zieht sich eine Unterarmprellung zu. Auch in Dresden muss der Mann in die Gefängniszelle getragen werden, sitzt dort seine zwei Monate ab.

Was ist das für ein Mensch, der da wie ein bockiges Kind auf der Anklagebank sitzt? In Verfahren selbst ist das nicht zu klären, denn er sagt ja kein Wort. In der Verhandlung im vergangenen Jahr war das noch anders. Das gab er an, kein Problem mit diesem Staat zu haben, wohl aber mit der Polizei. Nach eigenen Angaben hat er in der DDR Abitur gemacht und ein Hochschulstudium absolviert. Jetzt ist er arbeitslos, hat kein Einkommen, lehnt Arbeitslosengeld II ab. Er lebe von Zuwendungen von Freunden und Verwandten, hatte er damals gesagt. Eine Verlierer der Wende?

„Ich mache das schon eine Weile, aber dass sich jemand vor Gericht scheintot stellt, habe ich noch nicht erlebt“, sagt Staatsanwältin Yvonne Birke. Sein Verhalten, das auch eine Missachtung des Gerichts darstelle, sei nicht zu akzeptieren. Der Angeklagte habe keinerlei Lehren aus der letzten Verurteilung und aus der neuen Anklage gezogen. Sie fordert eine Haftstrafe von vier Monaten ohne Bewährung.

Zu dieser Strafe verurteilt Richterin Ute Wehner den Angeklagten dann auch wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung. Als Letzteres wertet sie das Spucken. „Das ist besonders widerlich“, so die Richterin. Weder die Frage einer Geldstrafe noch die einer Bewährung stelle sich.

Nach der Verhandlung wird der 65-Jährige wieder aus dem Saal getragen und erst mal im Foyer und später in einem Besprechungsraum abgelegt. Vorsichtshalber ruft die Richterin einen Rettungsdienst, der den Mann untersuchen soll. Polizisten hatten jedoch ausgesagt, dass er sich am Verhandlungstag, als sie ihn einkassierten, völlig normal benahm. Erst als die Polizei eintraf, verfiel er in den Scheintot.

Im Rettungswagen findet der Angeklagte dann seine Sprache wieder. Er wolle nach Hause, sagt er den Sanitätern. Die lassen ihn aber nicht, bringen ihn ins Krankenhaus zur Beobachtung. Zwar können sie leicht nachweisen, dass er nur simuliert, keine organischen Erkrankungen vorliegen. Allerdings hat der Mann sehr hohen Blutdruck. Kein Wunder, wenn man gerade zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Wäre der hohe Blutdruck schon vorher festgestellt worden, wäre er möglicherweise für verhandlungsunfähig erklärt worden.

