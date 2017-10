Scheidende Senatoren greifen Trump an Hart und ätzend – zwei Republikaner sagen offen, was sie vom US-Präsidenten halten. Die Partei schweigt.

Jeff Flake (l), Senator von Arizona und Außenpolitiker Bob Corker nehemen in bezug auf Präsident Trump kein Blatt vor den Mund. © dpa

Sie nehmen jetzt kein Blatt mehr vor den Mund: Scheidende Senatoren der US-Republikaner haben Präsident Donald Trump mit harter, weitreichender Kritik überzogen. Nach dem ranghohen Außenpolitiker Bob Corker folgte Dienstagnacht Jeff Flake, Senator von Arizona. Ohne Trump beim Namen zu nennen, beschuldigte er den Präsidenten in einer flammenden Rede, das Land zu zerreißen und in einen Abgrund zu führen.

In einer Generalabrechnung mit einer Präsidentschaft ohne Können, Ansehen und Moral warnte Flake eindringlich davor, sich an das herabgesunkene und gröber gewordene Niveau der politischen Auseinandersetzung zu gewöhnen. Das sei gefährlich für die USA und eine Bedrohung der Demokratie.

Weiter zählte Flake auf: „Die persönlichen Attacken, die Bedrohungen von Prinzipien, Freiheiten und Institutionen, die schamlose Missachtung von Wahrheit und Würde, rücksichtslose Provokationen aus den kleinkariertesten und persönlichsten Gründen, die nicht das Geringste mit dem Schicksal der Leute zu tun haben, denen zu dienen wir gewählt wurden.“ Nichts davon sei normal, sagte Flake. „Wenn die nach uns kommende Generation fragt: Warum habt ihr nichts getan? Warum habt ihr euch nicht gewehrt? Was sagen wir dann?“, fragte Flake.

Der Senator kündigte an, im kommenden Jahr nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. Flake war in der Vergangenheit wiederholt mit Trump aneinander geraten, der Präsident hatte ihn daraufhin wie andere Kritiker auch öffentlich fallengelassen und verhöhnt. Sprecherin Sarah Sanders sagte, es sei wahrscheinlich ein guter Zug, dass Flake jetzt nicht mehr antrete. Flake wird bis Januar 2019 amtieren. Er kündigte an, nunmehr freier sprechen zu können.

Zuvor hatte Corker seine scharfe Kritik an Trump erneuert. „Der Präsident hat bei vielen Themen große Schwierigkeiten mit der Wahrheit“, sagte Corker dem Sender CNN. Viele der Aussagen Trumps ließen sich leicht als unwahr enttarnen. Der Präsident lasse sich auf ein niedriges Niveau herab, er nehme dem Land die Würde.

Auf die Frage, ob er seine Unterstützung für Trump während des Wahlkampfes bereue, sagte Corker, er würde es sicherlich nicht wieder tun. Der 65-Jährige ist Vorsitzender des wichtigen Auswärtigen Ausschusses des Senats. Er hatte vor Kurzem seinen Rückzug aus der Politik verkündet. Seinen Äußerungen war ein rhetorischer Schlagabtausch mit Trump über die geplante Steuerreform vorausgegangen. Corker hatte gefordert, dass das Weiße Haus den Kongress entscheiden lassen müsse, wie die Steuererleichterungen finanziert werden sollten.

Trump schrieb daraufhin auf Twitter, Corker sei ein Leichtgewicht, er könne in seinem Heimatbundesstaat Tennessee nicht einmal zum Hundefänger gewählt werden. Es sei traurig, dass sich der Senator nun gegen die Erleichterungen stelle. Er erklärte zudem erneut, er habe Corker die Unterstützung verweigert, woraufhin dieser seinen Rückzug aus dem Senat verkündet habe. Der Abgeordnete stellt dies anders dar.

Corker äußerte sich ebenfalls auf Twitter. Es seien „dieselben Unwahrheiten“ von einem „vollkommen unehrlichen Präsidenten“, erklärte er mit Blick auf Trumps Tweets. Seiner Nachricht fügte er das Schlagwort „AlertTheDaycareStaff“ hinzu, womit er auf einen früheren Kommentar anspielte. Vor Kurzem hatte er erklärt, das Weiße Haus sei unter Donald Trump zu einer Tagesbetreuung für Erwachsene geworden. (dpa)

zur Startseite