Scheibenwischerknicker in Sohland

Sohland/Schöpstal. An drei Autos wurden in Sohland am Rotstein in der Nacht zum Donnerstag die Scheibenwischer abgebrochen. Das teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Unbekannte waren am Mittelhof zwischen 22.30 Uhr und 7 Uhr morgens am Werk. Der Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 500 Euro beziffert.

Am drauffolgenden Abend ging einer Polizeistreife auf der Fichtenhöhe im Schöpstaler Ortsteil Ebersbach eine 42-jährige Opelfahrerin ins Netz. Das Auto der 42-jährigen Polin sei weder zugelassen noch pflichtversichert. gewesen, informierte die Polizei. Zudem zeigte ein Drogentest den Konsum von Betäubungsmitteln an. Die Polizisten begleiteten die Frau zur Blutentnahme und erstatteten die entsprechenden Anzeigen. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall befassen. (szo)

