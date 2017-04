Scheiben zweier Audis in Ebersbach eingeschlagen Die Eigentümer schätzen den entstandenen Schaden auf insgesamt 3 300 Euro.

Ebersbach-Neugersdorf. Unbekannte haben am Morgen des Ostersonntags die Front-, Seiten- und Heckscheiben eines auf dem Oberen Kirchweg in Ebersbach geparkten Audis A 6 zerschlagen. Auch die Außenspiegel wurden nicht verschont. Der Besitzer gibt den Schaden mit rund 2 000 Euro an. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Montag mit.

Auf einem Grundstück am Auenweg machten sich Vandalen ebenfalls an einem Audi zu schaffen. Hier wurden die Heckscheibe und die beiden Scheiben auf der Beifahrerseite in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1 300 Euro. (SZ)

