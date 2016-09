Scheiben kratzen im Hochsommer Der Sommer ließ im Osterzgebirge lange auf sich warten. Der Monat August stellte die Wetterstatistik auf den Kopf.

Zum Drachenbootrennen Ende August auf der Talsperre Malter hatte sich Petrus wieder eingekriegt – beste Bedingungen. So sollte es weitergehen. © Egbert Kamprath

Osterzgebirge. Auch im August ging das sommerliche „Zick-Zack-Wetter“ zunächst weiter: mal warm, mal kalt. So kletterte die Temperatur in Zinnwald nach einem sonnenlosen 3. August am 4. immerhin noch auf 23 Grad. In tieferen Lagen wurde sogar noch mal an der 30er-Marke gekratzt, bevor eine neuerliche Kaltfront hereinbrach und mit dem einzigen August-Gewitter – so was gab es in Zinnwald in den ganzen 45 Jahren Wetterbeobachtung noch nicht – wieder nordatlantische Meereskaltluft einfloss. Die Front traf diesmal Zinnwald ganz ordentlich, denn es fielen innerhalb von 24 Stunden 30 Liter Regen auf den Quadratmeter. Am nächsten Tag aber lag die Höchsttemperatur nur noch bei 14,3°C. Auch in tieferen Lagen wurde nur knapp an der 20-Grad-Marke geschabt. Das letzte Ferienwochenende sollte dann aber noch einmal schön werden. Auch der Schulanfangsmontag war noch recht sonnig, bevor am 9. August schon wieder ein Kaltluftvorstoß richtig zuschlug. So betrug die Höchsttemperatur am 10. in Zinnwald gerade noch 10,2°C, während die Tiefsttemperatur am nächsten Morgen sogar nur bei 3,9°C lag. In einigen Hochtälern und am Zinnwalder Besucherbergwerk musste früh sogar Reif gekratzt werden. So kalt war es an einem 11. August noch nie! Aber den Monatsnegativrekord vom 7.8.1987 von 2,7°C konnten wir doch nicht erreichen. Am 12. war von Sonne kaum etwas zu bemerken.

Nach diesem Tiefschlag erholte sich das Wetter aber pünktlich zum Wochenende, und die Temperaturen stiegen zunächst an. Doch trotz immer mehr scheinender Sonne wollte es nun jeden Tag kälter werden. Die erste Herbststimmung machte sich breit. Um den 20. herum gab es dann einige Niederschläge, vereinzelt auch mal ein Gewitterchen, doch dann endlich setzte sich das langersehnte Hochdruckgebiet durch! Ab dem 23. kein Tropfen Regen und noch einmal richtig viel Sonne. Ein Spätsommer, wie er im Buche steht! Nur die 25-Grad-Marke wollte in Zinnwald einfach nicht fallen. Zweimal 24,5°C – mehr waren auf dem Kamm einfach nicht drin. Mit etwas kühlerem, aber durchaus weiterhin freundlichem Wetter verabschiedete sich dann der August, örtlich gab es am 28. noch einmal Gewitter. Temperaturmäßig war der August im Vergleich zum international gültigen langjährigen Mittel von 1961 bis 1990 etwa 1°C zu warm. Damit ist es, wenn auch nur knapp, der 10. zu warme Monat in Folge. Auch war der August viel zu trocken. Dafür wurden wir im Vormonat, vor allem in der zweiten Hälfte, von der Sonne verwöhnt. 218 Stunden sind zwar bei Weitem nicht so viel wie im letzten Jahr, als der August 6 Grad zu warm war, aber er gehört zum oberen Viertel der Statistik.

Das August-Wetter im Vergleich zurück 1 von 4 weiter Zinnwald Temperaturdurchschnitt: 14,2°C

Maximum: 24,5°C

Minimum: 3,9°C

Niederschlag: 62,3 mm

Sonnenscheindauer: 218 Stunden

Gewittertage: 1 Bannewitz Temperaturdurchschnitt: 17,7°C

Maximum :33,4°C

Minimum: 6,4°C

Niederschlag: 32,8 mm

Gewittertage: 3 Köttewitz Temperaturdurchschnitt: 18,3°C

Maximum: 32,1°C

Minimum: 7,1°C

Niederschlag: 46,5 mm

Gewittertage: 2 Dohna Temperaturdurchschnitt: 18,3°C

Maximum: 33,3°C

Minimum: 6,1°C

Niederschlag: 45 mm

Sonnenscheindauer: 222 Stunden

Gewittertage: 3

Der Autor ist Vorsitzender des Wettervereins Zinnwald-Georgenfeld.

