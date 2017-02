Scheiben immer wieder kaputt Die Stadt hat aus der Zerstörung von Buswartehäuschen Konsequenzen gezogen. Die sind für die Wartenden unangenehm.

Die Seitenscheiben und das Dach des Buswartehäuschens am Körnerplatz sind noch ganz. Die rückwärtige Scheibe fehlt komplett. © André Braun

Es zieht wie die sprichwörtliche Hechtsuppe in den Buswartehäuschen am Körnerplatz. Das hat Andreas Riethig in der Bürgerfragestunde des Stadtrates bemängelt. In beiden Wartehäuschen sind die Scheiben kaputt. Er schlägt vor, bei der Reparatur anderes, vandalismussicheres Material zu verwenden, das trotzdem kostengünstig ist.

Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer (CDU) macht ihm aber keine Hoffnung, dass die defekten Scheiben überhaupt ersetzt werden. Sie seien schon mehrere Male gewechselt worden. Aber immer wieder gebe es Bürger, die ihre Kräfte an den Wartehäuschen auslassen.

Im Durchschnitt acht Wochen hätten die Scheiben gehalten, und preiswertes stabileres Material sei nicht zu bekommen. Deshalb habe sich die Stadt vorerst gegen die Erneuerung der Scheiben entschieden.

