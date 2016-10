Scheiben eingeworfen Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende in Riesa randaliert. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende in Riesa randaliert. Sie warfen an zwei Mehrfamilienhäusern an der Oststraße mehrere Scheiben der Hauseingangstüren ein. Nach Angaben der Polizei beträgt der Schaden mehrere hundert Euro.

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht Kupferkabel und Kraftstoff gestohlen Lommatzsch, OT Striegnitz. Unbekannte verschafften sich in den vergangenen Tagen auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu einer Garage an der Striegnitzer Straße. Aus dieser stahlen sie mehrere Kilogramm Kupferkabel sowie ein Autoradio und rund 50 Liter Kraftstoff. Der Diebstahlschaden wird mit rund 1.000 Euro angegeben.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, um den Vorfall aufzuklären. Hinweise zu der Tat und den Tätern nehmen das Polizeirevier Riesa oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen. (szo)

