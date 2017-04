Scheiben dicht

Ich finde diesen Vorgang für ein demokratisches, freies Land peinlich. Da reden wir in den Medien und den Talkshows von Gender, Farben der Türen für Gendertoiletten, Homos, Leseben, Bisexuelle usw. In der Schule gibt es Sexualkunde. Kaum ein Film ist ohne Sexszenen oder mindestens sexuellen Anspieleungen. Die Werbung im TV, den Shops und der Presse basisen zu einem erheblichem Teil auf sexuelle Bezüge. Die Fotografen liegen vor den Autotüren der Autos mit den VIP 1., 2. und 3. Klasse auf dem Bordstein, um der Öffentlichkeit einen Blick unter die Röcke und Kleider aussteigenden Damen zu gewähren. Auf dem roten Teppich zeigt man alles was ansonsten verdeckt ist und es wird offen verkündet, dass man in der Eisenbahn ohne Tanga unterwegs war. ..... und dann wird eine Hype daraus gemacht, dass ein paar Bewohner und Mitbewohner sich die Nase an eine Glasscheibe plattdrücken, um das schlankes Hinterteil einer Schwimmerin zu sehen oder sich am quirlenden Kindergarten zu erfreuen. Andi70