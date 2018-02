Scheiben am Bahnsteig eingeschlagen

Diebstahl aus Treppenhaus Heidenau. Da war jemand unvorsichtig und hat seine Utensilien frei zugänglich im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Haeckelstraße in Heidenau über Nacht liegen lassen. Unbekannte machten sich das zunutze und stahlen in der Nacht zu Dienstag den Rucksack und Bekleidung. In dem Rucksack befanden sich unter anderem ein Smartphone und ein mobiles Navigationsgerät. Den Gesamtwert des Diebesgutes beziffert die Polizei mit rund 500 Euro.

Elektrowerkzeuge aus Keller gestohlen Freital. Schon wieder wurden Elektrowerkzeuge gestohlen. Diebe hatten in der Nacht zu Mittwoch in einem im Umbau befindlichen Gebäude an der Coschützer Straße in Potschappel einen Kellerverschlag aufgebrochen und einen Kompressor sowie eine Nagelpistole im Gesamtwert von etwa 1 500 Euro gestohlen. Schon einen Tag zuvor waren aus einem Transporter in Wilsdruff Werkezuge wie Kettensäge und Bohrmaschine entwendet worden.

Zusammenstoß Sebnitz. Unverletzt blieben die beiden Fahrer, die am Mittwochmittag in Sebnitz mit ihren beiden Autos zusammenstießen. Ein Opel (Fahrer 28) war auf der Schandauer Straße unterwegs, er stieß an der Einmündung Gartenstraße mit einem Mazda (Fahrer 58) zusammen. An den Autos entstand Gesamtschaden von etwa 13000 Euro.

In Garage eingebrochen Neustadt. Unbekannte Täter hebelten in den vergangenen Tagen eine Garage im Garagenkomplex am Rugiswalder Weg in Neustadt auf und stahlen einen Kanister mit 20 Liter Benzin sowie eine Motorsense. Der entstandene Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.