Scheibe vom Bauhof eingeschmissen Mitarbeiter haben den Schaden am Donnerstag in Altbernsdorf entdeckt.

Symbolbild. © Daniel Maurer/dpa

Altbernsdorf. In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte eine Fensterscheibe des Bauhof-Gebäudes in Altbernsdorf zerstört. Bernstadts Bauamtsleiter Marko Fröhlich vermutet, dass der oder die Täter mehrere Steine gegen die Scheibe warfen. Falls es sich dabei um einen Einbruchsversuch gehandelt haben sollte, ist der dennoch gescheitert. Das Fenster hatte eine spezielle Verglasung mit einer normalen Scheibe sowie einer doppelten Thermoverglasung. Und eine der insgesamt drei Scheiben hielt stand. „Irgendwann haben die Täter offenbar aufgegeben oder vielleicht sind Anwohner aufmerksam geworden“, sagt Fröhlich. Dennoch muss die gesamte Verglasung erneuert werden. Die Stadt hat den Schaden bei der Polizei angezeigt. Erst vor wenigen Wochen ist in Bernstadt die Scheibe einer Bushaltestelle eingeworfen worden. (SZ/sdn)

