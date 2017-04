Schautag für Jungen im Seniorenheim In dem Haus am Belmsdorfer Berg in Bischofswerda können sich Jungen beim Boys Day umsehen.

Das Seniorenwohnheim am Belmsdorfer Berg beteiligt sich am Boys Day. © Regina Berger

Am Jungen-Zukunftstag „Boy’s Day“ ist auch das Seniorenwohnhaus „Am Belmsdorfer Berg“ in Bischofswerda Gastgeber. „Interessierte Jungen haben an diesem Tag die Chance, sich über ihre Perspektiven in von Frauen dominierten Berufsfeldern zu informieren. Denn gerade in den Bereichen Gesundheit und Soziales werden junge Männer dringend gebraucht“, teilt die Leitung des Hauses mit.

Das Seniorenwohnhaus bietet am „Boy’s Day“ von 8 bis 12 Uhr die Möglichkeit, die Einrichtung und die Ausbildungsberufe des Altenpflegers und des Hauswirtschafters kennenzulernen. Diese Fragen werden beantwortet: Was gehört zum Aufgabengebiet in diesen Berufen? Welche Voraussetzungen muss ein zukünftiger Altenpfleger bzw. Hauswirtschafter mitbringen? Wie läuft die Ausbildung ab? Zudem gibt es Einblicke in den ganz normalen Alltag sowie Gespräche mit Mitarbeitern, Azubis und Bewohnern. Interessierte Schüler können sich im Internet anmelden. (SZ)

www.boys-day.de

