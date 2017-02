Schauspielgruppe sucht Darsteller Zur 800-Jahr-Feier von Stolpen soll ein fast vergessenes Stück aufgeführt werden. Dafür werden noch Akteure gebraucht.

Zur 800-Jahr-Feier soll auf dem Stolpener Marktplatz ein Theaterstück aufgeführt werden, für das noch Darsteller gesucht werden. © Dirk Zschiedrich

Zum 800-jährigen Jubiläum der Burgstadt Stolpen 2018 soll ein Theaterstück aufgeführt werden, das zuletzt vor 50 Jahren auf einer Bühne zu sehen war. Um das Projekt zu unterstützen, haben sich bereits viele Laienschauspieler zu einer Truppe zusammengefunden. Unter der Leitung von Johannes Venus proben sie seit etwa einem Jahr regelmäßig. Doch noch ist die Schauspielgruppe nicht vollzählig. Ein Mann und eine Frau, die Lust am Schauspielern haben, werden noch immer gesucht.

Sie werden im Rahmen einer Festwoche, die vom 1. bis 10. Juni 2018 geplant ist, auf der Bühne stehen. Dann wird der 800. Geburtstag von Stolpen gefeiert. Zweimal werden die Laienschauspieler das Stück „Sühne“ auf dem Marktplatz präsentieren. Die Geschichte spielt im 15. Jahrhundert. Damals wurde am Galgenbusch in Rennersdorf-Neudörfel die Magd Anna ertränkt, in einem Sack gemeinsam mit einer Schlange, einer Katze und einem Hahn. Eine wahre Geschichte. Genau diese Geschichte ist die Grundlage des Theaterstückes „Sühne“. Es wurde 1967/68 von Helmut Venus geschrieben und zur 750-Jahr-Feier von Stolpen aufgeführt wurde. Ein Gutsherr mit dem Namen Miltitz aus einem Langenwolmsdorfer Adelsgeschlecht verguckte sich einst in die Magd Anna, vergewaltigte und schwängerte sie. Die Magd bekam ein Kind. Der Vorfall wurde im 15. Jahrhundert nun so dargestellt, dass sie dem Adelsmann die Augen verdreht und ihn verführt hätte. Damit war ihr Todesurteil besiegelt.

Des Autors Sohn, Johannes Venus hat als damals 18-Jähriger in dem Stück mitgespielt. Als er dann vor drei Jahren die Unterlagen seines verstorbenen Vaters ordnete, fand er eben auch das Drehbuch für dieses Stück wieder. Da kam ihm die Idee, im Jahr 2018 zur 800-Jahr-Feier wird er das Stück wiederaufführen. Er suchte daraufhin Freiwillige mit schauspielerischem Talent.

Kontakt zur Schauspielgruppe über Johannes Venus unter Tel. 035973 26543 oder per E-Mail an: mar-ve@gmx.de.

