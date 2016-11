Schauspiel fürs Volk Die Pioniertheater der DDR sollten sozialistische Persönlichkeiten erziehen. In Sebnitz ist viel mehr daraus entstanden.

Andreas Motz hat die Sonderausstellung zum Pioniertheater im Sebnitzer Heimatmuseum initiiert. Er selbst war als Techniker dabei. Wie viele Sebnitzer erinnert er sich noch lebhaft an die prägende Zeit mit Theaterleiter Günter Manigk. © Dirk Zschiedrich

In der Version der Gebrüder Grimm ist es ein Königssohn, der die Dornenhecke des verwunschenen Schlosses durchdringt und das seit hundert Jahren schlafende Dornröschen wachküsst. Ein Vertreter des Adels als Erretter – das passte nicht so ganz ins sozialistische Bild. Also wurde dem Prinzen ein Vertreter des Volkes zur Seite gestellt: ein Küchenjunge, der letztlich maßgeblichen Anteil daran hat, dass das Märchen gut ausgeht. So kam das Stück auch im Pioniertheater Sebnitz auf die Bühne. Mit derlei inhaltlichen Überarbeitungen der Stücke beschäftigte sich – unter anderem – die AG Laienspiel am Bezirkskabinett für Kulturarbeit des Rats des Bezirkes Dresden. Denn die Kunst und somit auch das Theater hatte zu DDR-Zeiten aus staatlicher Sicht einen klar umrissenen Auftrag, sie sollte zur Erziehung im Sinne des Sozialismus beitragen. In diesem Gremium des Bezirkskabinetts arbeitete auch Günter Manigk mit, der Leiter des Sebnitzer Pioniertheaters.

Doch Günter Manigk war kein glühender Verfechter des DDR-Systems, erklärt der Leiter des Sebnitzer Heimatmuseums, Robert Rösler. Der Deutschlehrer hatte sich mit aller Leidenschaft dem Laienspiel verschrieben und entwickelte die 1951 in Sebnitz gegründete Schülertheatertruppe immer weiter. Als 1960 eine große Zahl an Neulehrern eingestellt wurde, ergriff er die Chance und spannte sie für das Theater ein, darunter auch Lieselotte Altrock, damals noch unter ihrem Mädchennamen Fräulein Mück, die fortan für Kostüme und Maske der jungen Schauspieler verantwortlich war. Mit festen Auftritten zum Kindertag und in der Weihnachtszeit erlangte Manigks bunte Bühne in Sebnitz bald große Bekanntheit. Nachdem die Sebnitzer Laienspielgruppe bereits eine Kooperation mit dem Theater Junge Generation in Dresden pflegte, ging Manigk den nächsten Schritt und bewarb sich um den Titel Pioniertheater. Das war eine Auszeichnung, die vom Zentralrat der FDJ verliehen wurde. Die Schülertheatergruppen mussten dafür eine bestimmte Qualität und einen Spielplan nachweisen. 1968 erhielten die Sebnitzer den Titel Pioniertheater zum ersten Mal, zwei Jahre später dann dauerhaft.

Mit der Verleihung ging auch eine verstärkte Einflussnahme staatlicher Stellen einher. Doch Günter Manigk hat sich vor allem um die Anerkennung als Pioniertheater bemüht, weil das handfeste Vorteile für die Theaterarbeit mit sich brachte. Sein Antrieb war der künstlerische Anspruch. Die Pioniertheater wurden mit Stücken und Requisiten versorgt, es gab Weiterbildungen und Treffen. Als Mitglied der eingangs erwähnten AG beim Bezirkskabinett hielt Manigk beispielsweise Vorträge oder verfasste Berichte über Aufführungen des Pioniertheaters in Görlitz. Dabei ging es um knallharte künstlerische Kritik, wie Historiker Rösler erklärt. Die Sebnitzer Inszenierungen wiederum wurde vom Leiter des Pioniertheaters Großenhain kritisiert, das damals ebenfalls sehr bekannt war und bis heute als Spielbühne weiterlebt.

Das Laienspiel für Kinder war in der DDR zwar einer strengen Kontrolle unterzogen, so fasst es der Sebnitzer Museumsleiter Robert Rösler zusammen, das Ergebnis waren jedoch keineswegs die von oben gewünschten sozialistischen Persönlichkeiten. Bestärkt wurden stattdessen: die Freude am Entdecken, am Mitteilen, am Verändern, das Fördern von Fantasie, handwerklichem Können sowie ästhetischem Sinn und Geschmack. Mithin allesamt Eigenschaften, die in der Theaterpädagogik bis heute eine entscheidende Rolle spielen.

Günter Manigk erlag am 12. Juli 1980 während eines Probenlagers am Vorabend einer Aufführung einem Herzinfarkt. Er wurde 56 Jahre alt. Mit seinem Tod schlief auch das Pioniertheater Sebnitz ein, nicht jedoch die Laienspielkultur. Theater-AGs gibt es bis heute an Sebnitzer Schulen, das 1992 als Schultheater gegründete und später zum Verein gewandelte Theatre Libre ist längst eine anerkannte Amateurbühne mit eigener Spielstätte und ausverkauften Vorstellungen. Historiker Robert Rösler hängt die Nachwirkungen für die Region gar noch höher: „Das Theater ist nicht mehr ein Haus, in das sich der Normalbürger nicht reintraut. Es ist volksnah geworden.“ Der Vorreiter für diese Entwicklung war „Ma-bu-Büh“ – Manigks bunte Bühne.

Die Sonderausstellung „Pionier. Theater – 65 Jahre Sebnitzer Laienspiel“ ist aktuell im Heimatmuseum Sebnitz, Hertigswalder Straße 12, zu sehen.

