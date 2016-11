Schauschmieden im Muschebubu-Licht Bei der langen Hofnacht im Gut Gadewitz zeigen Aussteller ihr Geschick. Für einige Vorführungen ist es zu duster.

Martin Becher ist Hobby-Kunstschmied. Er hat den Zuschauern gezeigt, wie er aus einem alten Eisenrohr zwei Glocken herstellt. © Dietmar Thomas

Muschebubu ist eigentlich das perfekte Wort, um die Atmosphäre bei der langen Hofnacht im Gut Gadewitz zu beschreiben. Die Stimmung ist noch gemütlicher als gemütlich. Fackeln weisen den Weg zum Anwesen der Familie Horlacher. Auf dem großen Innenhof stehen an verschiedenen Stellen Feuerschalen. Das Holz knackt. Kinder sitzen drum herum, drehen ihr Knüppelbrot über den Flammen.

„Das Wetter ist perfekt“, sagt Gutsbesitzer Dieter Horlacher. Knackekalt, fast windstill, trocken. Mit Einbruch der Dunkelheit füllt sich das Areal mit Menschen. „Plong, plong, plong“ ist direkt am Eingang zu hören. Funken fliegen. Mit gebührendem Sicherheitsabstand stehen Kinder mit ihren Eltern vor Kunstschmied Martin Becher und machen große Augen. Er rüttelt mit der Schaufel in den Kohlen. Die Flammen schlagen höher. Er nimmt das Eisen aus dem Feuer, geht zum Amboss und bringt es mit einem Hammer in Form. „Plong, plong, plong.“ Für gewöhnlich lässt Martin Becher die älteren Kinder unter seiner Anleitung ein mittelalterliches Messer schmieden. „Dazu ist es hier aber zu dunkel. Da ist das Risiko für Verletzungen zu hoch“, sagt er. Deshalb sollen zwei Glocken entstehen. „Mir fiel vorhin dieses alte Rohrstück in die Hand. Da habe ich überlegt, was ich daraus machen könnte“, erzählt er. Der Feuerschein allein reicht ihm nicht. Damit er das schwarze Eisen ordentlich bearbeiten kann, trägt er eine Stirnlampe.

Martin Becher ist zum zweiten Mal bei der langen Hofnacht dabei. „Insgesamt ist es unsere fünfte. Sie finden in unregelmäßigen Abständen statt“, sagt Dieter Horlacher. Für Sonnabend haben er und seine Frau Maja zehn Schausteller und Handwerker gewinnen können. Die Atmosphäre ist heimelig, der Hof liebevoll dekoriert. Hinter den großen Scheunentoren gibt es noch vieles zu entdecken. Zum Beispiel eine Bastelecke. Kinder können aus Naturmaterialien ein Mobile herstellen oder Windlichter gestalten. Am anderen Ende des Hofes angelangt mischen sich unter das harte „Plong, plong, plong“ zartere Töne. In einer Nische neben dem Hofladen sitzt Stefan Weyh. Der freischaffende Musiker aus Gertitzsch spielt Harfe, Alphorn und Büchel. Seine Lieder sind von ruhigem Charakter. Er spiele sie bewusst langsam. Die Töne passen zu dem Abend. Denn von Hektik ist zumindest zu Beginn der Veranstaltung nichts zu spüren.

