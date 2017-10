Schaurig schön Auf Schloss Scharfenberg geht der Tod um und alle laufen ihm Samstagabend hinterher. Ein schnell ausverkauftes Spektakel von Tom Quaas und seinem Theaterzirkus aus Dresden.

Blutrotes Licht im Garten und schaurig-schöner Totengesang. Auf Schloss Scharfenberg gruselten sich am Wochenende die Besucher auf amüsante Weise. © SZ/Redlich

Wer läuft schon gern im Nieselregen hinter einem Sarg her? Am Samstagabend tun das fast 200 Menschen vom Hof des Schlosses Scharfenberg bei Meißen durch das Eingangsportal hinab in den Garten. Dort weist sie der Tod im bodenlangen schwarzen Mantel und weißen Handschuhen ein. Währenddessen gibt eine dumpfe Trommel das Schritttempo vor, tauchen Scheinwerfer und Kerzen die Mauern des Schlosses in eine mystische Stimmung, die kein Gruselfilm treffender wiedergeben könnte.

Klarinette, Kontrabass und wieder die Trommel fallen ein. „Komm, süßer Tod“ – das Thema des Abends greift um sich. Mit Musik und Gesang und Deklamation von den Zinnen im nächtlichen Rund. Musik, Texte und Lieder von Bach, Schubert, Brahms und der „Novemberwind“ des belgischen Gedichteschreibers Emil Verhaeren fegen, hauchen, und säuseln und schreien die Zuschauer auf faszinierend schaurig-schöne Art an.

Der Dresdner Theaterzirkus mit seinem Direktor, dem Staatsschauspiel-Mimen Tom Quaas, hat den Erlebnisabend auf Schloss Scharfenberg gebracht. Die Börse Coswig mit ihrer Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land GmbH organisiert das Spektakel. Und zwar so wohlig-praktisch durchdacht, dass gleich am Eingang für 50 Cent bei Christiane Böttger der Regenponcho bereitliegt, im Schlosshof schon mal der Glühwein duftet und im grünen Salon kleine, feine Speisen, Weine, Tee und Meißner Schwerter Pils für die Gäste zu normalen Preisen angeboten werden.

Vom Schauspiel im Schlossgarten werden die Besucher wieder in den Hof und anschließend in zwei Gruppen einmal ins „Paradies“ – im Schloss-Obergeschoss – und in den Gewölbekeller geleitet. Die maskierten Männer und Frauen vom Chor singen dazu nicht nur totschön, sie weisen auch einfach den Weg. Was der liebe Gott (Opernsängerin Annette Jahns), Eva (Cordula Hanns von den Landesbühnen), Adam (Thomas Förster, Buch und Regie), Schlange (Karolina Petrova) und die Musiker Anna Böhm, Paul Hoorn und Bertram Quosdorf dann im Paradies zur Schöpfung und Vergänglichkeit darbieten, ist mit augenzwinkernder Kurzweiligkeit zu kurz beschrieben. Vergnüglich geht’s vom Bibeltext zu Heinrich Heine, Max Frisch und Georg Kreislers Tigerfest, eindrucksvoll von Cordula Hanns vorgetragen, bis hin zur Popballade von Genesis.

Nicht minder ins Gemüt dringend sind Tom Quaas‘ Nietzsche-Ferse vom Zarathustra über Weisheiten zum Leben und Sterben. Das große Finale findet dann wieder auf dem Hof mit Chor, Engel, Tod und Goethes „Über allen Gipfeln ist Ruh“ statt seinen Einklang. Das Publikum, angereist nicht nur aus der nahen Landeshauptstadt und dem Kreis Meißen, auch Chemnitzer und Lausitzer quittieren den vergnüglichen Schlossabend mit langem Applaus.

Die Karten (29 Euro) für die ersten drei Abende des „süßen Todes“ auf Schloss Scharfenberg waren binnen weniger Stunden ausverkauft. Am nächsten Wochenende gibt es an Freitag, Samstag und Sonntag noch eine Chance, mit großer Lust hinterm Sarg herzugehen.

Kartenbestellung unter info@boerse-coswig.de

