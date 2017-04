Schaum am Mund, Blut aus der Nase Symptome bei den Opfern von Chan Scheichun deuten auf Giftgas hin. Syriens Führung streitet die Verantwortung ab.

Dieses Bild aus Chan Scheichun wurde von der „Syria Civil Defence“ (Weißhelme) verbreitet. Es zeigt einen freiwilligen Helfer, der ein Kind nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff aus der Gefahrenzone trägt. Bei der Attacke waren am Dienstag mehr als 70 Menschen getötet worden, darunter elf Kinder. © Syria Civil Defence/ZUMA Wire/dpa

Einen Tag nach dem schwersten Giftgasangriff in Syrien seit 2013 ist ein heftiger internationaler Streit entbrannt, wer für das Massaker in Chan Scheichun verantwortlich ist. Das Regime von Baschar al-Assad stritt „kategorisch“ ab, mit dem Erstickungstod der bisher 72 Menschen etwas zu tun zu haben. Man habe niemals „irgendwo oder irgendwann“ Chemiewaffen eingesetzt und werde das auch in Zukunft nicht tun, hieß es aus Damaskus. Das russische Verteidigungsministerium behauptete, bei dem syrischen Luftangriff sei eine Bombenfabrik der Rebellen mit „toxischen Substanzen“ getroffen worden. Dadurch sei das tödliche Gas freigesetzt worden.

Dagegen bezichtigten die Regierungen der USA, Großbritanniens und Frankreichs die Assad-Luftwaffe der Tat, dessen Jets am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr Chan Scheichun bombardierten. Uno-Generalsekretär Antonio Guterres und Bundeskanzlerin Angela Merkel nannten das Geschehen ein Kriegsverbrechen.

Alle ihm bisher vorliegenden Informationen deuteten auf eine Täterschaft von Damaskus, erklärte der britische Außenminister Boris Johnson, der am Mittwoch in Brüssel zusammen mit zahlreichen europäischen Spitzenpolitikern an der zweitägigen Geberkonferenz für Syrien teilnahm. Sein deutscher Amtskollege Sigmar Gabriel forderte, die Verantwortlichen des Assad-Regimes müssten für diese Barbarei zur Verantwortung gezogen werden. „Es darf keine Kumpanei mit dem Assad-Regime geben – auch nicht im Kampf gegen die Terroristen des sogenannten Islamischen Staates“, erklärte der Berliner Chefdiplomat. Der Angriff am Dienstag sei auch für Europa und die USA ein Warnsignal. „Der gemeinsame Kampf gegen den Terror von IS darf nicht dazu führen, den schrecklichen Bürgerkrieg in Syrien aus den Augen zu verlieren.“

Noch am Mittwoch wollte der Uno-Sicherheitsrat in New York zu einer Dringlichkeitssitzung zusammentreten. Der von den drei westlichen Vetomächten USA, England und Frankreich eingebrachte Resolutionsentwurf forderte eine umfassende Aufklärung des Massakers und Zugang zu den Fliegerhorsten und Einsatzplänen der syrischen Luftwaffe, um die Piloten und ihre Kommandeure sowie die Herkunft des Kampfstoffes zu ermitteln. Seit dem Beginn des Bürgerkrieges vor sechs Jahren blockierten Russland und China siebenmal Resolutionen mit Sanktionen gegen Assad durch ihr Veto.

Über das eingesetzte Gas gibt es bislang keine sicheren Informationen. Augenzeugen berichteten von einem fauligen Geruch und einer gelblichen, pilzförmigen Rauchwolke nach dem Einschlag der Granaten. Ärzte erklärten, die Symptome bei den Opfern seien wesentlich gravierender als bei Chlorgasangriffen. Viele hatten Schaum vor dem Mund oder bluteten aus Nase und Mund. Überlebende mussten sich übergeben und zeigten stark verengte Pupillen. Helfer ohne Gasmasken brachen bei ihrem Einsatz zusammen. „Die Symptome deuten nicht auf Chlorgas, aber wir können auch nicht sicher sagen, es war Sarin“, erklärte einer der Ärzte gegenüber der Website „Syrian direct“. Dazu bräuchte man ein Labor und moderne Technik. Die Weltgesundheitsorganisation diagnostizierte als wahrscheinliche Ursache phosphororganische Verbindungen, die in Kampfstoffen wie Tabun, Sarin, Soman und Cyclosarin vorkommen und die Nerven blockieren.

Die Rebellen in Idlib kündigten derweil Rache und neue Kämpfe an allen Fronten an. Der von Russland, der Türkei und Iran im Januar in der kasachischen Hauptstadt Astana ausgerufene Waffenstillstand war zuvor immer brüchiger geworden. Die Rebellenprovinz Idlib wird ständig von syrischen und russischen, aber auch amerikanischen Kampfjets angegriffen. Auch nördlich der Stadt Hama toben schwere Kämpfe, vor denen sich Tausende Menschen nach Chan Scheichun geflüchtet hatten.

