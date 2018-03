Schaulaufen der DSV-Damen

Ab sofort beginnt bei den Damen des Döbelner SV das „Schaulaufen“. Der Titel und der Aufstieg in die Sachsenliga sind seit dem vergangenen Spieltag fest in den Händen der Mittelsächsinnen. Das heißt aber nicht, dass die Mannschaft an den verbleibenden vier Landesliga-Spieltagen eine ruhige Kugel schieben wird. Schon gar nicht gegen den TTV Wurzen, gegen den der neue Titelträger seinen bislang einzigen Punktverlust in der laufenden Meisterschaft hinnehmen musste. Für das Remis gleich am ersten Spieltag wollen sich die Gastgeberinnen beim Neuling natürlich revanchieren. Ebenfalls in Richtung Sieg orientiert sich die Mannschaft gegen den SV Rotation Süd Leipzig. Im Duell mit dem Schlusslicht ist der Meister klarer Favorit.

Nachdem die Herren des Döbelner SV in der 2. Bezirksliga vor einer Woche ein schweres Programm zu bewältigen hatten und sie in diesem Rahmen ihren ersten Minuspunkt kassierten, bleibt ihnen nur die Flucht nach vorn.

Siege sind Pflicht

Das heißt: Siege gegen den SC Riesa und die HSG Mittweida sind Pflicht, wollen die Muldenstädter im Titelrennen der Konkurrenz nicht noch mehr Angriffsfläche bieten. Doch Vorsicht, die Hinrunde hat mit dem knappen 9:7 gegen den Tabellenachten Mittweida und beim 9:6 gegen den Tabellensechsten Riesa bereits gezeigt, dass die beiden Außenseiter nicht zu unterschätzen sind.

Ein echtes Mammutprogramm liegt vor dem Döbelner SV III in der Mittelsachsenliga. Das Sextett ist am Freitagabend mit dem Duell gegen Herbstmeister TTV Burgstädt IV gestartet und beendet seine Auftritte mit der Partie gegen den TTV Wittgensdorf am Sonnabend. Dazwischen müssen sich die Muldenstädter mit dem Lichtenauer SC auseinandersetzen. Wenn die Gastgeber auch nur ein Spiel gewinnen, wäre das bereits ein Erfolg. Ein wesentlich ruhigeres Punktspielwochenende wartet in der Mittelsachsenliga auf den SV Leisnig. Die Mannschaft bestreitet nur eine Partie und das auch noch bei der deutlich schlechter platzierten SG Zschoppelshain. Alles andere als ein Sieg des Tabellenvierten wäre eine große Überraschung. (DA/jsc)

