Schaulaufen mit Strass und Sakko Am Freitag wird das Nieskyer Bürgerhaus zum Laufsteg. Junge Leute können sich Anregungen für die Jugendweihe holen.

Archivfoto: Die junge Modenschau im Bürgerhaus ist ein echter Dauerbrenner. Seit 2006 hat sich modisch viel verändert. Doch elegant sehen die jungen Leute immer aus. © Rolf Ullmann

Wenn Daniela Putschke am Freitag mit ihren neun Modellen nach Niesky reist, dann hat sie reichlich Mode im Gepäck. Rund 40 Minuten soll die Modenschau für den Nachwuchs aus Niesky dauern. Ob Cocktailkleider, Strass oder Overalls – sechs Mädchen wollen den jungen Damen Anregung für eine ansprechende Garderobe liefern. Die drei männlichen Modelle präsentieren Anzüge, Hemden und Hosen. Die Veranstalterin verspricht den Besuchern des Bürgerhauses eine sehr farbenfrohe Veranstaltung.

Um 19 Uhr beginnt die kostenlose Modenschau im kleinen Saal. Zuvor hat sie schon in Görlitz, Weißwasser, Zittau und Löbau Station gemacht. Daniela Putschke, die in Görlitz die Boutique Perfect Dance betreibt, zieht schon jetzt ein positives Fazit. „Ich bin sehr zufrieden mit der Resonanz“, sagt die Unternehmerin. Das Jugendweihegeschäft sei für sie ein wichtiger Markt. Sie habe auch nicht das Gefühl, dass das Interesse nachlässt. „Viele Eltern ermöglichen ihren Kindern die Jugendweihe“, sagt die dreifache Mutter.

Rolf Liebig vom Jugendweihe Regionalbüro Görlitz schätzt dennoch, dass im Landkreis Görlitz nur noch 40 Prozent der Jugendlichen an der festlichen Veranstaltung teilnehmen, welche den Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter markieren soll. Damit ist sie erfolgreicher als das christliche Pendant der Konfirmation. Trotzdem lege mittlerweile jeder zweite Jugendliche keinen Wert mehr auf beide Traditionen, schätzt Rolf Liebig. Er führt das auch auf die Einkommenssituation vieler Familien zurück. Ohne Ermäßigung kostet allein die Teilnahme 115 Euro. Dafür erhalten die Jugendlichen neben einem Buch ein Kulturprogramm.

In Niesky sollen die eigentlichen Feierlichkeiten am 13. Mai ebenfalls im Bürgerhaus stattfinden. Das Einzugsgebiet reicht laut Rolf Liebig von Rothenburg über Kodersdorf und Niesky bis nach Mücka. Im Schnitt feiern in Niesky pro Jahr zwischen 120 und 130 Schüler der achten Klasse Jugendweihe. „Das ändert sich immer mal wieder“, sagt der 62-Jährige. Niesky sei aufgrund des Gymnasiums und der Oberschule aber ein wichtiger Standort.

Auch Eva-Kerstin Heide vom Modegeschäft in der Horkaer Straße, die vor Jahren in Niesky selbst Modenschauen zur Jugendweihe organisiert hat, mangelt es nicht an Nachfrage. Sie hat beobachtet, dass sich die jungen Frauen zuletzt wieder mehr für kurze Kleider entschieden haben. Der Zeitgeist sei eher elegant und weniger pompös.

