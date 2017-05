Schaulaufen für Olympia 2024 Zwei Weltstädte bewerben sich um die Spiele. Der Verlierer könnte trotzdem gewinnen.

Der Präsident des IOC, Thomas Bach, wird es mit Genugtuung vernommen haben. Seine Idee von der Doppelvergabe der Olympischen Spiele 2024 und 2028 stößt auch an entscheidender Stelle auf wachsenden Zuspruch. Jetzt sprach Los Angeles von einer „eleganten Lösung“, will deshalb aber (noch) nicht auf die Spiele 2024 verzichten. „Ich glaube absolut an ein Szenario, in dem ein Sieg 2028 für Paris oder Los Angeles besser wäre als 2024“, sagte Los Angeles‘ Bürgermeister Eric Garcetti dem Branchendienst insidethegames. Das Stadtoberhaupt stellte aber auch klar, nicht freiwillig auf den Hauptgewinn verzichten zu wollen, um sich mit 2028 trösten zu lassen. „Klar, wir wollen 2024, und ich glaube, dass wir es 2024 machen sollten, weil unsere ökonomisch nachhaltigen Spiele für die olympische Bewegung ein besseres Zeugnis sind“, sagte Garcetti.

So muss Bach hinter den Kulissen weiterwirken. Der IOC-Boss rief jüngst eine Kommission bestehend aus seinen Vizepräsidenten ins Leben, die die Chance der Doppelvergabe ausloten soll. Los Angeles und Paris sind die einzig verbliebenen Bewerber für 2024. Bach will keinen der Kandidaten verprellen, möchte deshalb dem Verlierer bei der Entscheidung am 13. September in Lima die Spiele 2028 geben. Auch das Pariser Bewerbungskomitee ist offen für eine Doppelvergabe – hat selbst aber nur Interesse am ersten Termin.

Los Angeles ist stolz und selbstbewusst genug, um es mit den Franzosen weiter um die Austragung in sieben Jahren aufzunehmen. Geschickt bezeichnen sich die Macher in Los Angeles stets als Außenseiter, weil man erst Mitte 2015 für Boston eingesprungen ist. Doch anlässlich des Besuchs der IOC-Evaluierungskommission ab Mittwoch ließen die Amerikaner wieder ihre Muskeln spielen. „Wir sind sehr gut vorbereitet, wir sind begeistert, wir haben geprobt, jede Minute ist verplant“, sagte Gene Sykes vom Bewerbungskomitee 2024. Immer wieder wird betont, dass die Spiele komplett privatfinanziert werden und zum großen Teil auf vorhandene beziehungsweise im Bau befindliche Wettkampfstätten zurückgreifen. Damit erfülle man auch bestens die Vorgaben von Bachs Olympischer Agenda 2020.

Zum Vorzeigeprojekt der dritten Spiele in L.A. soll das historische Los Angeles Memorial Coliseum werden, das derzeit modernisiert wird und bereits für 1932 und 1984 als Olympiastadion diente. Relativ wenig Kosten würde das Olympische Dorf verursachen, das traditionell zu den größten Kostenfaktoren gehört. Die Sportler aus aller Welt würden in den kürzlich renovierten Wohnungen der University of California Los Angeles unterkommen.

Größtes Problem bleibt der Verkehr in der Zwölf-Millionen-Einwohner-Metropole. Zum Besuch der IOC-Delegation soll es jedoch keine Extra-Fahrbahn oder besondere Ampelreglungen geben, um die hohen Gäste problemloser durch die ständig verstopfte Stadt zu chauffieren. (sid)

zur Startseite