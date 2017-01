Schaulaufen der Talente Die HSG Neudorf/Döbeln hat am Freitag zwei Nachwuchsturniere durchgeführt. Die kamen bei Sportlern und Fans super an.

Leonie Henschel, Torjägerin der Neudorf/Döbelner D-Jugend, wurde zur Besten Spielern des Turniers gewählt. Links verfolgt ihre Teamgefährtin Katharina Obst die Aktion. © Dietmar Thomas

Bei der Nachwuchsabteilung der HSG Neudorf/Döbeln ist man dieses Jahr neue Wege gegangen. Am Freitag organisierte man zwischen den Feiertagen die ersten Nachwuchsturniere für gemischte E-Jugend- und für weibliche B-Jugend-Mannschaften, die eine große Resonanz erfuhren.

So standen sich am frühen Vormittag im E-Jugendbereich vier Teams gegenüber, die sich vor gut 100 Zuschauern beherzte Handballspiele lieferten. Am Ende siegten die Gäste vom SHV Oschatz vor der HSG Neudorf/Döbeln, dem VfL Waldheim 54, der HSG Muldental und dem SV Leisnig 90. Dabei fand der Neudorf/Döbelner Verantwortliche Wilfried Trumpold die Platzierungen gar nicht so wichtig. „Es ging darum, es mit solch einem Turnier mal zu probieren, vielleicht wird ja eine Tradition daraus“, sagte er und fügte an: „Das Turnier kann auch wandern, denn auch die Eltern der anderen Vereine wollen ja ihre Kinder mal sehen. Wenn sich aber niemand bereiterklärt, werden wir es aber sicher wieder ausrichten.“

Eine Bestandsaufnahme, wo die Mannschaft wirklich steht, musste beim Turnier der weiblichen D-Jugend-Mannschaften der souveräne Tabellenführer der Kreisliga Chemnitz, die HSG Neudorf/Döbeln, über sich ergehen lassen. Im Feld mit den jeweils zwei Bezirks- und Landesliga-Teams hielten sich die jungen Muldenstädterinnen jedoch äußerst wacker und belegten gegen die höherklassige Konkurrenz mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage hinter dem Landesligisten VfL Meißen Platz zwei. „Ich bin überglücklich“, kommentierte HSG-Trainer Raimo Wagner das Turnierergebnis und fügte an: „Die Mädels haben mich unheimlich stolz gemacht und gezeigt, dass sie auch gegen solche höherklassige Gegner durchaus mithalten können.“

zur Startseite