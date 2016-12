Gut zu wissen Schaukel-Saft für Kinder Weil im kommunalen Haushalt nicht genug Geld ist, hat sich die Gemeinde etwas einfallen lassen. Das dürfte jedem schmecken.

Eine ungewöhnliche Benefizaktion läuft derzeit in Rosenthal-Bielatal. © Norbert Millauer

Wonach wird wohl Schaukel-Saft schmecken? Diese Frage beantworten gern die Verkäuferinnen und Verkäufer im Einkaufszentrum Rosenthal und im Getränkemarkt Peschke. Nur hier gibt es diesen Saft. „Es ist eine köstliche Mischung verschiedener alter Apfelsorten mit einem starken Aroma“, preist Bürgermeister Gebhard Moritz (CDU) das Getränk an. Die Händler selbst haben nichts davon. Die zwölf Euro für den Fünf-Liter-Beutel im Karton gehen komplett in eine Benefiz-Aktion zugunsten des öffentlichen Spielplatzes. „Wir sammeln seit einiger Zeit Geld für eine neue Schaukel, deshalb heißt er auch Schaukel-Saft“, klärt Moritz auf.

Weil die Gemeinde Rosenthal-Bielatal so arm dran ist, dass kein Geld in der Gemeindekasse für ein neues Spielgerät vorhanden ist, hat man sich für diese besondere Spendenaktion entschieden. 200 Euro wurden von Privatpersonen gespendet. Bei der Weihnachtsmarktaktion des Einkaufszentrums kamen weitere 500 Euro hinzu. Geschätzt wird allerdings, dass mindestens 1 000 Euro gebraucht werden.

Das noch fehlende Geld soll nun über den Saftverkauf reinkommen. Dafür macht der Bürgermeister nicht nur Mundpropaganda, sondern hatte im Herbst auch kräftig mit Hand angelegt. Er hatte zentnerweise Äpfel an Bäumen geerntet und aufgelesen, die auf städtischen Grundstücken wachsen, etwa an den Zollhäusern. Die Früchte brachte er zur Firma Obstwiese, die sie kostenlos presste. Und nicht nur das: Der Saft ist pasteurisiert und so ein Jahr lang haltbar.

Der Bürgermeister schaffte so viele Äpfel zum Pressen, dass 35 Packs an Saft produziert wurden. „Ich hoffe, die sind bald verkauft“, sagt er und bedankt sich bei allen Unterstützern. Es habe sich schon rumgesprochen, dass der Saft seinen Preis wert ist. Deshalb ist der Bürgermeister optimistisch, dass die Gemeinde im kommenden Frühjahr den Auftrag zum Aufstellen einer Schaukel herausgeben kann.

