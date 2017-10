Schaufischen an der Schwarzen Lache Hunderte Neugierige ließen sich das Schauspiel bei Kreba Neudorf nicht entgehen.

Die nasse Ernte, vor allem Karpfen, zappelt in den Netzen und der Kranmulde beim Fischerfest an der Schwarzen Lache bei Kreba Neudorf. © Rolf Ullmann

Kreba Neudorf. Das Schaufischen an der Schwarzen Lache bei Kreba Neudorf hat am Wochenende wieder Hunderte Neugierige angezogen. In den Teichen um Kreba werden vor allem Karpfen gezüchtet. Um die vollen Netze an Land zu holen, wurden wie immer viele kräftige Männer benötigt.

Die Schwarze Lache ist einer der größten Fischteiche in der Umgebung. Zunehmend werden auch Schleie, Hechte, Welse und Störe in den Teichen der Oberlausitz gehalten. (szo)

