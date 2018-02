Schaufensterscheibe demoliert In der vergangenen Nacht versuchten Einbrecher, sich mit einem Stein Zutritt zu einem Geschäft auf der Bäckerstraße zu verschaffen.

Döbeln. Rund 5000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Einbruchsversuchs in Döbeln. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Sonnabend mitteilt, warfen die bislang unbekannten Täter in der Nacht zu Sonnabend auf der Bäckerstraße einen Stein gegen eine Schaufensterscheibe. Das Glas hielt jedoch stand. Ein Eindringen in das Geschäft gelang den Tätern nicht. (DA)

