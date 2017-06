Schaufenster in der Hochwassermauer Obwohl die ersten knapp 900 Meter des Schutzes fertig sind, ist der Radweg noch gesperrt. Dafür gibt es andere Ausblicke.

Hier ist die Mauer aus Glas: An der Villa Else in Heidenau ist der Hochwasserschutz durchsichtig. Doch bis der Radweg wieder durchgängig befahrbar ist, dauert es noch bis Ende nächsten Jahres. © Kristin Richter

Heidenau. Seit zwei Jahren wird sie gebaut, die Mauer, die Heidenau bei künftigen Hochwassern besser schützen soll. Über ein Jahr mussten auch die Kraftfahrer die Sperrung der Pirnaer Straßen hinnehmen. Die Radfahrer sind noch immer eingeschränkt, suchen sich zum Teil ihre eigenen Wege – und genießen zwischendurch die Pause.

An der Villa Else wurde die Mauer nämlich durchsichtig gebaut. Damit scheinen die Wirtsleute für die fehlenden Gäste vor allem in der ersten Zeit entschädigt. Nur so richtig viele kommen noch immer nicht. Zwar sind die ersten rund 900 Meter zwischen Niederhof und Villa Else fertig, doch nun ist der Radweg im nächsten Abschnitt zwischen der Papiertechnischen Stiftung und der Papierfabrik gesperrt. Voraussichtlich bis Ende August wird nun hier gearbeitet, teilt die Landestalsperrenverwaltung mit.

Die Spundwand steht bereits komplett. Die Seite der Wand zur Elbe ist teilweise mit Gabionen verkleidet. Derzeit wird an der inneren Entwässerung, der Wartungsanlage und dem zweiten Pumpwerk gearbeitet, das auf dem Gelände der Glatfelter GmbH (Papierfabrik) steht. Die Papierfabrik war neben der Malzfabrik einer der beim Hochwasser vor vier Jahren am meisten geschädigten Betriebe.

Der gesperrte Radweg ist dagegen zu verkraften. Obwohl die Gesperrt- bzw. Verboten-Schilder nicht zu übersehen sind, werden die Absperrgitter vor allem an Wochenenden immer mal wieder versetzt. Die Umleitung führt entlang der Pirnaer Straße, der Schmiede- und der Hafenstraße und ist erstens gut ausgeschildert und zweitens nicht zu vergleichen mit der Umleitung zu Beginn des Hochwasserschutzbaus. Da ging es ein Stück an der S 172 entlang, über sie und die Wald- sowie die Geschwister-Scholl-Straße.

Der letzte Abschnitt der rund 2,5 Kilometer langen Mauer sind dann die 800 Meter zwischen Hafenstraße und Anschluss Naumannstraße. Hier verläuft die Mauer entlang der Malzfabrik und des südlichen Müglitzufers. Die Arbeiten sind ausgeschrieben, Baubeginn soll im September sein. Der Abschnitt hat es dann noch einmal in sich und wird über ein Jahr dauern. Ende 2018 soll nach dreieinhalb Jahren Heidenaus Hochwasserschutz an der Elbe fertig sein. Erst dann werden auch die Schaufenster an der Villa Else richtig attraktiv.

Eine Sorge bleibt auch bei 2,5 Kilometern massivem Hochwasserschutz – der Rückstau der Müglitz, wenn sie ansteigt und nicht in die Elbe abfließen kann. Die Heidenauer aus den anderen Stadtteilen drängen deshalb auch hier nach wie vor auf eine Lösung. Auf der Bachstraße hat sich die Situation mit dem Kanal- und Straßenbau bereits verbessert.

zur Startseite