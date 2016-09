Schaufenster der Porzellankunst Die erste, dem weißen Gold gewidmete Biennale auf der Albrechtsburg ist ein Erfolg.

Olaf Fieber (links) und Burgchef Uwe Michel ziehen eine positive Bilanz nach der Porzellan Biennale in der Albrechtsburg Meißen. © Claudia Hübschmann

. „Nach der Biennale ist vor der Biennale.“ Bestens aufgelegt blickt Olaf Fieber, Vorsitzender des Vereins zur Förderung zeitgenössischer Porzellankunst, auf die am Wochenende zu Ende gehende erste Internationale Porzellanbiennale auf der Albrechtsburg in Meißen. 2018 soll in Meißen die erste kuratierte Biennale Künstler aus aller Welt zusammenführen und die besten Porzellankunstwerke prämieren.

Viele Besucher sind gezielt nach Meißen gekommen, um die Werkschau internationaler Porzellankunst zu sehen. Hinzu kommen jene Gäste, die mit dem Kombiticket der Albrechtsburg Meißen ebenfalls den Zutritt zur Biennale-Exposition hatten. Schlossleiter Uwe Michel zieht eine positive Bilanz: „Für uns ist das Projekt zukunftsfähig, und wir werden es 2018 in unsere Planungen aufnehmen.“

Insgesamt wollten 2 600 Besucher die Arbeiten von 25 zeitgenössischen Künstlern aus sechs Ländern sehen. Angesichts der rückläufigen Tourismuszahlen in Meißen hat die Biennale möglicherweise die Tür zu einem neuen touristischen Segment geöffnet. In den sozialen Medien stieß das Projekt auf ein starkes Interesse. „Bei Facebook haben wir zu einzelnen Beiträgen mehr als 10 000 Personen gezählt, die sich unsere Posts angeschaut haben“, so Olaf Fieber. (SZ/ul)

