Schaufeln gegen den Frust Vor drei Jahren hat das Gericht Brünings so viel Geld zuerkannt, wie der Aufbau der Sauna kostet. Bekommen haben sie es bis heute vom Versicherer nicht.

Helmut Brünings räumt vormittags an seiner 2009 abgebrannten Sauna. „Irgendwas muss ich ja tun“, sagt der Rentner. © Klaus-Dieter Brühl

Kurz vor Ostern die nächste Schlappe. Der Richter am Landgericht hat nicht wie versprochen über die Auszahlung der „Versicherung zur Betriebsunterbrechung“ entschieden. Neuer Termin ist nun der 16. Mai. Helmut und Martina Brünings glauben längst nicht mehr daran, dass sich beim nächsten Mal etwas entscheidet. Und sie haben auch allen Grund dazu. Denn die Sache, um die es hier geht, geschah in der Nacht des 31. März 2009. Da brannte Brünings Saunawelt am Großenhainer Flugplatz komplett ab, nach einem Einbruch, wie die Kripo feststellte. Leider wurde der Brandstifter nie gefasst.

Das stellte die Staatsanwaltschaft amtlich fest und damit wollten Brünings von ihrer Versicherung, der R+V, die Versicherungssumme ausgezahlt bekommen für den Wiederaufbau – plus die Versicherung für den Ausfall des Betriebes. Beides ist bis heute so nicht passiert. Jahrelang zogen die Eheleute von einer Gerichtsinstanz zur nächsthöheren, warteten auf Gutachter, stritten sich gerichtlich, dass die Versicherung das Türschloss wieder herausgeben musste, das die R+V mal eben beiseite geschafft hatte.

Im Mai 2014 schließlich konnten Brünings ihr Glück kaum fassen. Das Oberlandesgericht machte den Sack zu und urteilte, dass Brünings die tatsächlich entstehenden Kosten für einen Wiederaufbau zustehen, und nicht nur der Zeitwert des Objektes. Die R+V wurde verurteilt, die Summe von 371 251 Euro an Brünings zu zahlen, plus fünf Prozent Zinsen seit 2009 sowie sämtliche tatsächlichen zusätzlichen Kosten zum Wiederaufbau der Sauna. Sie bekamen nur den Zeitwert ausgezahlt, hatten aber Kredite zu bedienen. Die aufgelaufenen tatsächlichen Neuwert-Kosten sollten nach dem Schlussurteil durch Sachverständige ermittelt werden. In diesem letzten Satz jedoch steckte der ganze Beginn der neuerlichen Gerichts-Odyssee schon drin. Denn ein neues Gutachten über die tatsächlichen Kosten liegt immer noch nicht vor. Mal wechselte der Gutachter und der neue fing wieder von vorn an, Termine wurden nicht gehalten, dann wurde neu angezweifelt und abgewogen. Jedes Mal fallen auch Kosten für Brünings an, die immer erst einmal bezahlen müssen, damit sich überhaupt noch jemand mit dem Fall befasst, der doch schlussendlich und unwiderruflich entschieden schien. Mit der Ausfallversicherung sind Brünings noch gar nicht zu einem Urteil vorgedrungen.

Statt die einmal anerkannten Gutachten über den Ausfall von 2014 aus der OLG-Verhandlung zu zücken, werden hier von der Pike neue, weitere Gutachter von Gerichten und Versicherung beauftragt. Dabei geht es hier schließlich nur darum, dass der Betriebsausfall tatsächlich entstanden ist. Das dürfte ja wohl unstrittig sein, wie die Anwälte sagen. Aber nein, man gutachtet sich so durch die Jahre. Es ist einfach nur Zeit vergangen – etwas, das ihnen gleich nach dem Brand schon ein ominöser Herr prognostiziert hatte. Den Herrn mit dem Aktenkoffer hatte der Versicherer damals mit 185 000 Euro losgeschickt. Die sollten Brünings nehmen und schweigen. Sie würden das nie durchhalten, gegen die Versicherung zu klagen. Was Brünings damals noch ehrlich empörte und für eine üble Machenschaft hielten, erscheint ihnen inzwischen als Geschäftsmodell. Der Spiegel berichtete in seiner Ausgabe Nummer 30 vom 18. Juli 2015 genau darüber und auch über Brünings in der Titelgeschichte „versichert und verraten“. Was Allianz, R + V und Co alles tun, um nichts leisten zu müssen.“

Die Autoren sprachen unter anderem mit Wolfgang Schünemann, Professor für Privatrecht an der Universität Dortmund und fünf Jahre lang im Beirat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen – einem Kontrollgremium für Banken und Versicherer. „Der Skandal seien nicht die schlimmen Einzelschicksale, sondern diejenigen, die dahinterstecken und dieses System tragen“, so Schünemann im Spiegel. Wenn es etwa gebrannt habe, laufen in der Regel die Kredite für die zerstörte Immobilie weiter, es muss ein Ausweichquartier gefunden und eine neue Ausstattung finanziert werden. „Da wird durchaus darauf spekuliert, dass eine Firma in Insolvenz geht oder ein betagter Kunde verstirbt“, so Schünemann. Letzteres ist wohl wörtlich gemeint. „Bei einem der letzten Treffen mit dem Gutachter wurde mir gesagt, ich solle der Versicherung doch noch recht lange erhalten bleiben“, sagt Helmut Brünings. Er wird am 16. Mai 79 Jahre alt.

zur Startseite