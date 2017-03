Schauen, staunen, probieren Der Gewerbeverein organisiert die erste Messe. Bei Ausstellern und Besuchern findet sie eine große Resonanz.

Tortendesignerin Sarah Gierig zeigte zur Gewerbemesse am Sonnabend in Neustadt Hochzeitstorten und viele Leckereien rund um das Thema. Insgesamt 79 Aussteller präsentierten sich dem Publikum © Steffen Unger

Sarah Gierig arbeitet meist nachts und in den frühen Morgenstunden. Die Konditormeisterin kreiert und designt unter anderem Hochzeitstorten. Einige ihrer Nasch-Wunderwerke präsentierte sie am Stand der Bäckerei und Konditorei Gierig zur ersten Gewerbemesse in der Neustadthalle. „Für mich ist der Kundenkontakt wichtig und gerade beim Thema Hochzeit gibt es viel zu besprechen und natürlich auch zu probieren“, sagt sie. Bis zur Mittagszeit hatte sie bereits vier Beratungsgespräche mit Paaren, die sich trauen wollen. Und eben diese Kontaktpflege zwischen Handwerkern, Geschäftsleuten, Unternehmern und Kunden war Ziel dieser ersten Gewerbemesse. Von der Resonanz, sowohl von Ausstellern als auch von Besuchern, ist Organisatorin Kathrin Vogel, Frontfrau vom Verein „Gemeinsam für Neustadt“, selbst überrascht. Im November 2016 habe sie vorsichtig bei einigen angefragt, ob sie Interesse hätten. „Ganz am Anfang hatten wir Sorge, dass wir überhaupt einen Saal voll bekommen. Doch es hatte sich offenbar schnell herumgesprochen, es kam eine Anmeldung nach der anderen“, sagt sie.

So präsentierten sich am Sonnabend 79 Aussteller in einem bunten Mix. Neben dem Thema Hochzeit reichte die Palette vom Gesundheitssektor mit Krankenkassen, Apotheken oder Physiotherapien über Handwerksbetriebe bis hin zu Bildungsträgern. Knapp die Hälfte der Aussteller waren Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe, aber auch Autohäuser, Einzelhändler oder Geldinstitute. Auch Vereine aus Neustadt und den Ortsteilen haben die Chance genutzt, sich vorzustellen. „Uns geht es vor allem darum, dass die Bürger sehen, was es alles in Neustadt an Unternehmen oder auch Vereinen gibt. Viele wissen das gar nicht“, sagt Kathrin Vogel. Und eben das müsse man publik machen, um zu zeigen, wie attraktiv Neustadt sei. Nicht zuletzt sei das auch mit dem Wunsch und dem Ziel verbunden, wieder mehr Zuzüge von Einwohnern zu erreichen. Bislang habe so ein Angebot der Präsentation gefehlt.

Kathrin Vogel könnte sich durchaus vorstellen, wieder eine solche Gewerbemesse zu organisieren. „Eine gute Sache“, sagt Timo Weser vom Metallbau- und Schlüsseldienst Neustadt. Er hatte am Sonnabend hauptsächlich auch Fragen zu Sicherheitstechnik, vor allem an Türen, zu beantworten. In der „Hochzeitsabteilung“ der Messe wird es nach dem Mittag noch voller, denn es geht nicht nur um Leckereien. Blumendekorationen, Schmuckstücke und auch die neuesten Trends bei Brautmoden sind zu sehen. Sarah Gierig jedenfalls freut sich über ihren Kundenkontakt und ist bereits wieder in ein Beratungsgespräch vertieft.

