Schauen, Schlemmen und Streicheln

Nora (links) und ihre Schwester Paula sind schon bestens mit Leckereien versorgt.

Das wurden aber auch alle anderen, nachdem der Dippser Oberbürgermeister Jens Peter mit dem Weihnachtsmann und den Kindern des Obercarsdorfer Karnevalsklubs den Weihnachtsmarkt eröffnet hat.

Schüler aus dem Glückauf-Gymnasium boten Selbstgebackenes an.

Der Leierkastenmann mit seinem Instrument war eine der Attraktionen.

Nun dreht sich das Karussell, leuchten die Lichter und dampft der Glühweinkessel auf dem Marktplatz in Dippoldiswalde. Am Sonnabendnachmittag hat Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) in Begleitung von Schneewittchen und den sieben Zwergen den Markt feierlich eröffnet. Märchenhaft dekoriert stehen die Buden rund um den stattlichen Weihnachtsbaum.

Als besondere Attraktion sind dieses Jahr dort Schafe zum Streicheln zu erleben. Nun dauert das Markttreiben in der Stadt bis zum vierten Adventssonntag an. Die Woche über treten am Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils ein Kindergarten aus Dippoldiswalde um 15.30 Uhr mit seinem Programm auf. Jede Einrichtung hat ihre eigene Weihnachtsgeschichte einstudiert. Nach den Auftritten der Kinder öffnet um 16 Uhr der Weihnachtsmann ein Türchen am großen Adventskalender, der dieses Jahr auf der Bühne vor dem Rathaus aufgebaut ist. Abends spielen verschiedene Gruppen Weihnachtsmusik. (SZ/fh)

