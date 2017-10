Schauen, kaufen und Bewegung

Syedhom Salama ist einer der rund 140 Aussteller des LebensArt-Herbstzaubers in Großharthau. © Steffen Unger

Das Wochenende der Zeitumstellung hält jede Menge Veranstaltungen bereit. Wir haben eine Stunde mehr. Die Uhren werden zurückgedreht. Also gibt es auch eine Stunde mehr, um etwas zu unternehmen. In Großharthau gibt es eine große Messe, in Dresden öffnet der Zwinger nachts seine Türen. Wir haben ein paar Tipps für einen Ausflug.

