Schaubudensommer jubiliert

Übernatürliches in seiner natürlichsten Form, feingeistige und filigrane Geschichten, singende Gemeinschaftserlebnisse, zertanzte Schuhe, das Eigenleben von Spielzeugen und reptile Ansichten zum allgemeinen Zustand der Welt. Das alles wird Teil des Schaubudensommers an der Scheune zu seinem 20. Jubiläum sein, das in diesem Jahr begangen wird.

Vom 6. bis 16. Juli sorgen bei diesem Festival für Theater, Vergnügen und Musik rund 70 internationale Künstler auf dem Platz für Emotionen aller Art. Die Veranstalter versprechen „einen eigenen Kosmos der skurrilen Gedanken und eine kleine Oase des alltäglichen wohlgenährten Wahnsinns“. Jeden Abend stehen zwölf bis fünfzehn Shows und Performances zur Auswahl. Los geht es täglich ab 18.30 Uhr. Der Eintritt für das Gelände kostet 3 Euro. Tickets für die Shows gibt es nur an der Abendkasse. Außerdem sind für eine Vorstellung 5 Euro fällig, das legendäre Dreierticket ist für 12 Euro zu haben. (SZ/hbe)

www.schaubudensommer.de

