Schau sorgt weiter für Empörung Nach einem Streit im Stadtrat soll es eine Podiumsdiskussion geben. Der Vorschlag stößt zum Teil auf Ablehnung.

Die Schau „No Pasarán!“ erinnert an zwei aus Spanien geflohene Schwestern und an Spanienkämpfer aus der Region. Zweiteres führt zu Kontroversen. © Norbert Millauer

Es war eine Debatte, mit der Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) nicht gerechnet hatte: In der letzten Stadtratsitzung im Oktober äußerten einige Stadträte scharfe Kritik an einer Ausstellung über die Interbrigaden-Kämpfer im Spanischen Bürgerkrieg, die derzeit im Kulturbahnhof gezeigt wird. Die Vorwürfe reichten bis zur Kriegsverherrlichung. Jetzt wollen die Fraktion Die Linke und der Veranstalter der Ausstellung, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN/BdA), darüber diskutieren. Sie schlagen eine öffentliche Gesprächsrunde vor. Man wolle gemeinsam darüber nachdenken, wie die Diskussion konstruktiv weitergehen kann, heißt es in der schriftlichen Einladung.

Die ging auch an Stadtrat Jan Mücke (FDP). In seiner Antwort, die der SZ vorliegt, erteilt er den Veranstaltern eine Absage. „Mit Feinden unserer Verfassung und des demokratischen Rechtsstaates, seien sie nun links- oder rechtsextrem, diskutiere ich ganz sicher nicht auf einer Podiumsdiskussion“, schreibt Mücke. Er bekräftigt damit erneut seine Kritik am Ausstellungsveranstalter. Schon bei der besagten Stadtratssitzung hatte Mücke moniert, dass der VVN/BdA vom bayerischen Verfassungsschutz als linksextrem eingestuft wird. Seiner Meinung nach war es ein Fehler des Oberbürgermeisters, den Kulturbahnhof für die Ausstellung und eine Gedenkveranstaltung zur Verfügung zu stellen.

Der OB steht zu seiner Entscheidung. Bei der Eröffnung der Ausstellung hatte er die Arbeit des VVN/BdA gewürdigt. Nun könne sich Wendsche auch vorstellen, an der Diskussionsrunde teilzunehmen. Zuerst wolle er aber die Reaktionen aus der Fraktion abwarten.

