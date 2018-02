Schau rein bei Nieskyer Firmen Die unbekannte Berufswelt können Schüler im März eine Woche lang erkunden. Noch können sie sich anmelden.

Zimmerer Tony Eichler hat als Azubi bei der Nyla begonnen. © Nyla

Was macht eigentlich ein Zimmermann? Vielleicht Bilderrahmen zusammenstecken? Tatsächlich hatte Ronny Wichor auf die Frage schon einmal eine solche Antwort von einem Schüler bekommen. Der Geschäftsführer der Nyla Baugesellschaft aus Niesky fragt Bewerber deshalb immer, welche Vorstellungen sie von den Berufen in der Baubranche haben. „Es ist ganz wichtig, zu erklären, was man so macht“, sagt er. Bei der Schau rein-Woche Mitte März hat deshalb die Nyla auch wieder Plätze im Angebot.

Vom 12. bis 17. März öffnen sachsenweit Firmen für Schüler ab der siebten Klasse bis zur 12. Klasse ihre Türen. Mission unbekannte Berufswelt wird das Projekt auch bezeichnet. „Schon seit 2014 sind wir bei der Schau rein-Woche dabei“, sagt Steffi Brunsch von der Nyla. Gemeinsam mit Ronny Wichor wird sie am 13. März Schülern die Berufe Hochbaufacharbeiter, Maurer und Zimmerer vorstellen. Vier Schüler haben sich bereits angemeldet, weitere sind willkommen. Sie erhalten Informationen zu den Berufen, sehen sich den Bauhof und Technik der Nieskyer Firma an.

Wer sich eher für eine andere Berufsrichtung interessiert, der kann sich im Internet auf der Webseite der Woche der offenen Unternehmen durchklicken und anschauen, welche Firmen welche Berufe vorstellen. Bei Bedarf können Schüler sogar bis zum 28. Februar kostenlose Fahrkarten buchen. Anmeldungen bei den Firmen sind noch bis zum 5. März möglich. Von Ausbildungsberufen bis zu Studienrichtungen werden viele Berufe vorgestellt, es fehlt keine Branche.

Allein in Niesky ist das Angebot groß. Den Beruf eines technischen Konfektionärs stellt beispielsweise die Firma dwt Zelte vor. Um Steuerfachangestellte geht es bei der Connex Steuer- und Wirtschaftsberatung, um Industriemechaniker mit Abitur und Konstruktionsmechaniker beim Stahl- und Brückenbau Niesky.

Sich in Szene zu setzen und Außenwerbung zu betreiben, darauf setzt die Nyla nicht nur während der sachsenweiten Schau rein-Woche. Beispielsweise auch bei Schulhoffesten an der Nieskyer Oberschule war sie dabei, hat ihre Ausbildungsangebote auch schon im Insider-Katalog vorgestellt. Der Rothenburger Tony Eichler startete 2009 als Nyla-Azubi. Seitdem gehört der mittlerweile in Görlitz lebende Zimmerer zum etwa 50-Mann-Team bei Nyla.

