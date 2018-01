Schau lockt mehr Besucher Geflügelzüchter aus Colmnitz und der Umgebung haben am Wochenende ihre Tiere gezeigt.

© Egbert Kamprath

Colmnitz. „Die Schau war sehr gut besucht“, so das Fazit von Matthias Friebel, Vorsitzender des Rassegeflügelzüchter-Kreisverbands im früheren Weißeritzkreis. Es kamen mehr Besucher als in den Vorjahren, um die rund 600 Tiere verschiedener Rassen zu sehen. Besonders die Präsentation des Wassergeflügels sei von vielen gelobt worden, sagt Matthias Friebel. Zum Beispiel werden die Gänse nicht in Einzelkäfigen auf der Schau gezeigt, sondern in kleinen Grüppchen in Gehegen. Für großen Andrang, vor allem beim jüngeren Publikum, sorgten die frisch geschlüpften Wachtelküken. Zudem wurden die Kreismeister gekürt. Bei den Senioren gewann Jens Berger aus Klingenberg im Bereich Wassergeflügel, bei den großen Hühnern überzeugte Arndt Griesbach aus Dorfhain. Mit seinen Zwerghühnern konnte Hans-Jürgen Hänel aus Dorfhain bei den Preisrichtern punkten, bei den Tauben gewann Olaf Roßberg aus Ruppendorf. Kreismeister bei der Jugend wurde Pauls Klemm, der mit seinen altenglischen Zwergkämpfern für die Wilsdruffer Geflügelzüchter teilnahm. Die Medaille des Bundes Deutscher Rassegeflügelzüchter ging jeweils an Jens Berger und Olaf Roßberg. Den Manfred-Schmidt-Gedächtnispreis gewann Karl Böhme aus Colmnitz.

