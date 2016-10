Schau, die aus dem Rahmen fällt Der Kunstkurs Kipsdorf hat sich diesmal in Verzicht geübt. Was dabei herausgekommen ist, zeigt der Lugsteinhof.

Jens Grundmann aus Dresden hat sich die Ausstellung schon angeschaut, die seit diesem Monat im Lugsteinhof gezeigt wird. © Frank Baldauf

Der Kunstkurs Kipsdorf stellt zum wiederholten Mal im Hotel Lugsteinhof in Zinnwald aus. Aber diesmal fällt die Schau mit ihren thematischen Bilderreihen im besten Wortsinn aus dem Rahmen, in dem sonst üblicherweise Ausstellungen gestaltet werden. Warum das so ist, erklärt Dr. Reimar Börnicke, Maler, Autor und Kunstlehrer aus Kurort Kipsdorf, wo er in seinem Haus eine kleine Galerie betreibt und im Bürgerhaus im Bahnhof den Kunstkurs seit vielen Jahren leitet.

„Wir haben uns diesmal zum einen auf Bildtafeln ohne Rahmen und zum anderen auf nur zwei Motive eingelassen oder beschränkt.“ Präsentiert werden diese Bilder in einem quadratischen Format. Das erleichtere die Bildkomposition insofern, da sich die Künstler nicht zwischen Hoch- und Querformat entscheiden müssen, erläutert Dr. Börnicke die Herangehensweise. „Die Idee dazu kam mir in der Pinakothek der Moderne in München. Auch die nahtlose Reihung zum Bildfries hat ihren Ursprung in der Münchener Galerie.“ Und der Kipsdorfer Kunstkurs hat sich noch für eine andere Besonderheit entschieden. Die Künstler bleiben anonym.

„Von Beginn der Arbeiten an war uns klar, dass die verschiedenen Handschriften, Auffassungen und Talente besonders wirken würden, wenn sie als Gesamtheit gesehen und nicht vereinzelt und verloren präsentiert würden“, erläutert Dr. Börnicke die Hintergründe. Die technisch gestalterische Idee dazu kam von Werbefachmann Torsten Zimmermann. Beim Aufbau der Ausstellung galt es dann noch eine ganz andere Hürde zu nehmen, um die Tafeln in Reih‘ und Glied zu ordnen. „Zumal nicht alle Tafeln Lust hatten, auf ihrem Platz zu bleiben“, erzählt der Kursleiter schmunzelnd. Dass das am Ende dennoch gelang, ist auch wieder Torsten Zimmermann zu verdanken.

Die Ausstellung des Kunstkurses soll noch bis in die Adventszeit im Hotel Lugsteinhof in Zinnwald zu sehen sein. Wer Lust bekommt, so etwas auch mal zu machen und sich ausprobieren zu wollen, ist im Kipsdorfer Kunstkurs willkommen. Dieser trifft sich jede Woche im Kipsdorfer Bürgerhaus im Bahnhof, jeweils Mittwoch und Donnerstag, ab 18.30 Uhr. (SZ/ks)

