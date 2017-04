Schatzsuche im Hinterhof Mirko sammelt nachts weggeworfene Lebensmittel von Discountern ein. Containern macht die Welt besser, sagt er.

Dieser Brokkoli lag wohl eben noch in der Gemüseabteilung. Bewaffnet mit Taschenlampe und Handschuh ist Mirko in der Johannstadt unterwegs. © Henry Berndt

Es riecht nach Ananas. In der großen braunen Biotonne hinter einem Discounter in der Johannstadt liegen allerhand Schalen von geschnippeltem Obst. Aber nicht nur das. Ganz obendrauf liegt eine Plastiktüte mit einem guten Kilo Bananen, die kaum eine braune Stelle haben. Außerdem: drei große Zwiebeln, zwei herrliche Blumenkohl-Köpfe, ein Brokkoli, ein Bund Lauch und eine Packung Wurzelpetersilie. „Das reicht für eine gute Gemüsesuppe“, sagt Mirko. Der 28-Jährige mit Cappy und schwarzer Jogginghose zieht sich seinen Handschuh an, leuchtet mit seiner Taschenlampe in die Tonne und füllt rasch aber keineswegs hektisch seinen 60-Liter-Rucksack. Das hier ist sein Lieblingsplatz. Mehrmals in der Woche kommt er nach Einbruch der Dunkelheit hierher und bedient sich an den „Abfällen“ des Tages. Meist findet er vor allem Obst und Gemüse. Manchmal aber auch Cornflakes oder Trinkjoghurt in rauen Mengen.

„Containern“ nennt man in der Szene das Einsammeln weggeworfener Lebensmittel. Mirko macht das schon seit anderthalb Jahren. Heute allein, häufig aber auch gemeinsam mit anderen. Mit dem Fahrrad geht es von Supermarkt zu Supermarkt. Zwei bis drei Stunden pro Nacht kann das schon dauern. „Wenn ich gerade arbeitslos bin, bin ich öfter unterwegs“, sagt er. Er macht das aber nicht, weil er sonst verhungern würde, sondern, weil es aus seiner Sicht viel zu schade ist, jeden Tag tonnenweise gute Lebensmittel in den Müll zu schmeißen. Nur im Hochsommer, wenn die Tonnen zu leben beginnen, muss er pausieren. Naja, und im tiefsten Winter macht es auch nicht immer Spaß.

Rechtlich ist das Containern eine schwierige Angelegenheit. Hundert Prozent legal ist es nicht. Zumindest der Tatbestand des Hausfriedensbruchs kann verfolgt werden, wenn der Grundstückseigentümer einen Strafantrag stellt. Brechen die nächtlichen Besucher in Container ein, kommt Sachbeschädigung dazu. Für Mirko und viele andere ist das tabu. Auch er klettert mal über einen Zaun. „Zerstören tun wir aber nichts“, sagt er. „Auch wir haben eine Art Ethik. Wir hinterlassen die Plätze zum Beispiel immer so ordentlich, wie wir sie vorgefunden haben.“

Das schwerste Vergehen, das beim Containern im Raum steht, ist der Diebstahl. Ob in den Müll geworfene Lebensmittel aber überhaupt noch dem Wegwerfenden gehören, ist rechtlich umstritten. In vielen Fällen sind die Richter froh, wenn sie die Angelegenheit rasch einstellen können. Fazit: strafbar ja, strafwürdig eher nicht. Wer ganz legal etwas gegen Lebensmittelverschwendung tun will, der ist zweifellos beim sogenannten Foodsharing besser aufgehoben, einer gemeinnützigen Initiative, die mit bundesweit Tausenden Lebensmittelbetrieben zusammenarbeitet.

Mirko weiß das alles. Doch er hat sich für die anarchische Methode entschieden. „Bis jetzt ist mich noch niemand angegangen“, sagt er. Kein Sicherheitspersonal, keine Polizei, noch nicht einmal Passanten hätten ihn je angesprochen. Mirko packt sich den Rucksack wieder auf den Rücken, schwingt sich auf sein Rad und fährt zielgerichtet weiter. Im Gepäck hat er eine Karte, auf der alle möglichen Spots in der Stadt gekennzeichnet sind. Ähnliche gibt es auch im Internet. „In Johannstadt gibt es zehn gute Punkte“, sagt er. „In der Neustadt nur drei.“ Tendenziell würden die Chancen immer größer werden, je weiter man sich von den Innenstädten entferne.

Hinter dem nächsten Discounter sind die Tonnen von einem Metallzaun umgeben. Doch die Tür ist nur angelehnt. „Die Läden sind da ganz unterschiedlich drauf“, sagt Mirko. Die einen würden fast zum Containern einladen, in anderen würden Mitarbeiter abends extra noch Gurkenwasser oder Milch über der Tonne auskippen, um die Lebensmittel unbrauchbar zu machen. Allzu pingelig ist Mirko da aber nicht. Aus den Tonnen oben auf der Rampe der Warenanlieferung sammelt er sich sechs, sieben Kartoffeln aus einem Gemüsematsch raus. Er riecht kurz daran und packt sie ein. Auf dem Weg zum Fahrrad kommt gerade ein anderer Besucher angeradelt. Man grüßt sich freundlich und gibt sich noch ein paar Tipps. Dann fährt Mirko weiter. Nach fünf Spots ist er auch heute wieder mit seiner Ausbeute zufrieden. Sein Rucksack ist prall gefüllt. „Das reicht ein paar Tage“, sagt er. Was er nicht selbst vertilgt, das bringt er zu Sammelstellen wie dem Umsonstladen in der Neustadt.

Über eine anonyme Facebook-Gruppe organisiert sich Mirko regelmäßig Begleiter für seine nächtlichen Ausflüge. Manchmal bietet er auch Touren für Einsteiger an, die sich allein noch nicht trauen. Beim Containern in der Gruppe wird nach dem Ende der Rundfahrt alles noch einmal auf einen Haufen gelegt und neu verteilt. „Streit gibt es da nie, selbst wenn mal ein Glas Nutella dabei ist“, sagt Mirko und lacht. Zu Weihnachten könnte durchaus auch mal ein Zwölfer-Pack Lindt-Schokolade dabei sein. Das zählt dann schon als vorfristige Bescherung.

