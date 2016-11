Schatzsuche auf dem Wenzelsmarkt In zehn Tagen beginnt der Bautzener Weihnachtsmarkt. Die SZ sagt, was die Besucher erwartet.

Süße Leckereien und noch viel mehr werden ab 25. November zum 633. Wenzelsmarkt geboten. Mehr als 90 Händler und Gastronomen werden sich dieses Jahr beteiligen. Die Stadt rechnet mit mehr als 100 000 Besuchern. © Uwe Soeder

Der Weihnachtsbaum steht – und das Programm auch. In zehn Tagen wird der 633. Bautzener Wenzelsmarkt eröffnet. Auf dem ältesten deutschen Weihnachtsmarkt werden erneut mehr als 100 000 Besucher erwartet. Neben Altbewährtem hat die Stadt auch eine große Neuerung parat.

Die Zahlen: Etwa 90 Händler sind dabei

Zwischen dem 25. November und 18. Dezember werden an 24 Tagen etwa 90 Händler und Gastronomen ihre Angebote auf dem Hauptmarkt, der Reichenstraße und am Kornmarkt präsentieren. Zugleich gibt es ein Rahmenprogramm: Die täglichen Besuche des Weihnachtsmanns mitgerechnet bringt es der Wenzelsmarkt dieses Jahr auf immerhin 70 Programmpunkte.

Der Baum: Tanne aus Großpostwitz

Mit einem Schwertransporter wurde am Montagmittag der große Weihnachtsbaum auf dem Hauptmarkt vorgefahren. Die zehn Meter hohe Kolorado-Tanne stammt aus Großpostwitz und wird nach dem Markt bis Anfang Januar stehen bleiben.









Die Eröffnung: Mittelalter und Theater

Der Wenzelsmarkt öffnet am 25. November um 10 Uhr. Ab 16.30 Uhr gibt es mittelalterliches Treiben mit dem Budessiner Marktgesinde und ein Theaterstück zum Sechsstädtebund. Der traditionelle Anschnitt des vier Meter langen Stollens erfolgt am Sonntag. Gebacken hat den Stollen der Bautzener Bäcker Lutz Neumann.

Das Neue: Schatzsuche mit Preisen

Erstmals wird es dieses Jahr zum Wenzelsmarkt eine Art Schatzsuche geben. In der Zeit vom 25. November bis 2. Dezember wird an Ständen oder in Geschäften rund um den Markt eine Statue von König Wenzel versteckt, mit der sich die Teilnehmer fotografieren müssen. Neben Tagespreisen gibt es auch drei Hauptpreise zu gewinnen.

Für Kinder: Tiere und Karussells

Nach der Kritik in den Vorjahren fällt das Karussell auf dem Hauptmarkt wieder eine Nummer kleiner aus. Fahrgeschäfte und eine Losbude werden zudem am Kornmarkt aufgestellt. An den Wochenenden gibt es einen Streichelzoo mit Alpakas, auf dem Hauptmarkt warten Esel und Ziegen. Geplant ist auch ein Malwettbewerb. Der Weihnachtsmann öffnet ab 1. Dezember täglich um 15 Uhr Kalendertürchen.

Ringsherum: Markt am Mönchshof

Begleitet wird der Wenzelsmarkt auch dieses Jahr wieder von weiteren Höhepunkten. Vom 2. bis 4. Dezember lädt der „Historische Weihnachtsmarkt zu Bautzen“ am Burglehn am Mönchshof ein. Die Weihnachtsausstellung im Museum – Eröffnung am 26. November – zeigt unter dem Titel „Der Wilde Westen in der DDR“ Indianer-Spielzeug. An den Sonntagen am 4. und 18. Dezember öffnen zwischen 12 und 18 Uhr die Läden. Zum Ausklang des Festes lädt am 29. und 30. Dezember zudem der Weihnachtsmarkt an der alten Wasserkunst ein.

Die Verlängerung: Gespräche laufen

Traditionell endet der Wenzelsmarkt am vierten Advent – dieses Jahr also knapp eine Woche vor dem Fest. Eine Abkehr von dieser Verfahrensweise schließt die Stadt aus. Allerdings gebe es aktuell Gespräche mit zwei Vereinen und der Händlerschaft, die möglicherweise in Eigenregie in den Tagen nach dem vierten Advent für eine festliche Belebung in dem Bereich sorgen, wie Andreas Hennig vom Kulturbüro der Stadt erklärt. Ob es so weit kommt und wie das konkret aussieht, sei aber noch offen.

Das Programmheft zum Herunterladen:

zur Startseite