Schatz der Spekulationen

Der Friedrichsdor, eine Goldmünze aus Preußen von 1770, ist das wertvollste Stück des Münzfundes. Sachsens Landesarchäologin Regina Smolnik erläuterte zur Ausstellungseröffnung, wie aufwendig der Schatz geborgen wurde.

Aus Sachsen stammen die meisten Münzen. Viele auch aus Preußen.

Der Lichthof im Finanzministerium bietet ein attraktives Ambiente für die Ausstellung.

Die Münzsammler drücken sich die Nasen an den Vitrinen platt. Archäologen und Historiker schwadronieren über die schweren Zeiten im 19. Jahrhundert. Die Resonanz gibt den Veranstaltern recht, dass dieser, in einer Felsspalte in der Sächsischen Schweiz gefundene Münzschatz eine eigene Ausstellung verdient hat. Am Donnerstagabend wurde eine außergewöhnliche Schau im Lichthof des Finanzministeriums am Carolaplatz in Dresden vor rund 150 Besuchern eröffnet.

Doch nicht nur für erfahrene Münzsammler ist die erste öffentliche Präsentation des Münzschatzes gedacht, der im Mai vergangenen Jahres bei Bad Schandau entdeckt wurde. Dieser Zufallsfund zweier Bergsteiger lässt immer noch viel Raum für Spekulationen. Warum hat jemand um 1820 herum 2 275 Silber- und zwei Goldmünzen im Elbsandstein versteckt? „So ein Fund ist auch für mich immer wieder aufregend“, sagt Regina Smolnik, die Sächsische Landesarchäologin und Schirmherrin der Ausstellung. So etwas könne man nicht suchen oder prognostizieren. Von der Anzahl der Münzen her ist es der größte Fund, der in Sachsen nachweisbar entdeckt wurde. Weil in alten Schriften aber schon mal von einem Schatz mit 3 000 Münzen die Rede war, sprechen die Experten lieber von einem der größten Funde.

Weniger wert als gedacht

Der finanzielle Wert ist nicht das Besondere. Finanzminister Georg Unland war es vorbehalten, erstmals den Schätzwert zu verkünden. Den hat das Münzkabinett der Staatlichen Kunstsammlungen ermittelt und mit rund 40 000 Euro beziffert. Das ist wenig angesichts der Masse. „Die Münzen waren reguläres Zahlungsmittel und sind teilweise sehr abgenutzt“, erklärt Wilhelm Hollstein, Oberkonservator im Münzkabinett. Sammler würden nur viel Geld für bestens erhaltene Prägungen ausgeben.

Der Fund besteht zum größten Teil aus Münzen mit relativ geringem Nennwert. Herausragend sind jedoch die zwei gefundenen Goldmünzen. Das sind ein Preußischer Friedrichsdor aus dem Jahr 1770 und ein Dukat des römisch-deutschen Kaisers Franz II. von 1776. Die sind ebenso Bestandteil der Ausstellung wie 217 weitere Münzen. Mehr sei in so kurzer Zeit gar nicht aufzubereiten gewesen, heißt es. Dass ein Jahr nach der Entdeckung schon eine Schau entstanden ist, sei nicht selbstverständlich und „dem hohen Druck der Öffentlichkeit geschuldet“, sagt Regina Smolnik. Die Beteiligten hätten sich dafür mächtig ins Zeug gelegt und andere Aufgaben wurden etwas beiseitegeschoben.

Am Rande der Eröffnung wurde auch bekannt, dass die Bergung des Schatzes wesentlich länger dauerte, als erwartet. Als im Mai vergangenen Jahres erstmals die Behörden über den Fund von rund 1 500 Münzen berichteten, war lange noch nicht klar, wie viele Geldstücke wirklich noch zutage gefördert werden. Sie waren unter Massen von Sand verschüttet, der vermutlich in den vergangenen 200 Jahren erodiert ist.

Es wird vermutet, dass das Geld um 1820 in Leinensäcken dort abgelegt wurde. Die Archäologen konnten nur kletternd zum Fundort vordringen. Monatelang wurde die Stelle fachmännisch freigelegt. Erst im Herbst 2016 haben Experten den Fundort als endgültig geleert erklärt. Wegen dieser aufwendigen Arbeit wurde und wird bis heute die genaue Stelle geheim gehalten. Es gibt Hinweise, dass es am Kanstein gewesen sein könnte. Das entlockt bei den Wissenden aber nur ein schelmisches Lächeln, weil es wohl doch nicht stimmt.

Ausstellung kommt nach Pirna

So bleibt es ein Schatz der Spekulationen. Die Besucher der Ausstellung werden sogar aufgefordert, eigene Gedanken dazu auf eine der Schautafeln zu schreiben. Vielleicht wird eine davon sogar mal irgendwann bestätigt. Denn die wissenschaftliche Aufarbeitung des Fundes ist noch lange nicht beendet, sagt Regina Smolnik.

Freuen können sich die Pirnaer. Denn die Schau ist als Wanderausstellung konzipiert und kommt im Sommer ins dortige Stadtmuseum. „Wir wollen ja ein Museum für die gesamte Sächsische Schweiz sein“, sagt dessen Leiter René Misterek. Der genaue Termin steht aber noch nicht fest, er muss noch ins Programm eingepasst werden. Im nächsten Jahr soll der Schatz dann auch in Bad Schandau präsentiert werden.

