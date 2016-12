Scharfschützen treffen Straßenlampen Dunkle Gestalten schießen auf helle Leuchten. Die Schäden sind enorm. Polizei und Stadtwerke bitten um Hinweise.

Andreas Eckhardt, Mitarbeiter Netzbetrieb der Görlitzer Stadtwerke, wechselt derzeit täglich Straßenlampen. Denn sie werden in Größenordnungen zerstört.

Unter einigen zerstörten Straßenlampen fanden sich Munitionskügelchen, wie sie von Softair-Waffen verschossen werden.

„Ich fühle mich unwohl!“ Eine Görlitzerin sagt das laut beim jüngsten Treff des Bürgerrates Südstadt, und sie sagt auch, warum: „Auf dem Ernst-Müller-Weg sind seit Tagen alle Straßenlaternen aus. Die Stadtwerke scheint das nicht zu stören.“

Ist der Unmut der Frau auch berechtigt, die Kritik ist es nicht. „Das stört uns schon, doch wir kommen mit Reparaturen nicht nach“, erklärt Sascha Caron, Sprecher der Stadtwerke Görlitz (SWG). Auch er erklärt, warum: „Zurzeit zieht sich eine Welle mutwilliger Zerstörungen von Straßenlampen durch unsere Stadt.“ Darüber sind auch die Mitarbeiter Netzbetrieb erbost, die für die Lampen-Instandsetzungen zuständig sind. „Irgendeine Lampe geht ja immer mal kaputt, in den vergangenen Tagen wurden bei Verkehrsunfällen auch mehrere Lichtmasten beschädigt, aber was wir jetzt wegen Zerstörungswut wechseln müssen, ist schon extrem“, sagt Andreas Eckhardt, der täglich mit seinem Hubsteiger auf Montage-Tour durch Görlitz fährt. Betroffen sind vor allem Lampenmasten mit geringer Höhe, beispielsweise im Kidrontal. „Das kommt Steinewerfern entgegen“, bedauert Sascha Caron, „aber auf Nebenwegen und in Parkanlagen kann man keine hohe Hauptstraßenbeleuchtung aufbauen.“

Die massiven Zerstörungen begannen im Oktober. Mittlerweile 40 Tatorte mit einem Schaden im hohen vierstelligen Euro-Bereich wurden bis jetzt beim Görlitzer Polizeirevier angezeigt. Dazu zählen die Straße An der Landskronbrauerei, die Fußwege um die Haltestellen Erich-Weinert-Straße und Weinhübel-Mitte, zwischen Ladenstraße, Friedrich-Engels-Straße und dem dortigen Garagenkomplex sowie zwischen Haltestelle Friedhof und Friedhofstraße. Und eben auch der Ernst-Müller-Weg. Der wurde sogar mehrfach heimgesucht. Andreas Eckhardt: „Das Ausmaß der Zerstörung führt zur erheblichen Mehrbelastung, zumal die Reparaturen aufwendiger sind als ein reiner Austausch der Leuchtmittel.“ An der Ladenstraße sind es 70-Watt-Natriumdampf-Entladungslampen, die Eckhardt gleich reihenweise austauscht. Insgesamt gibt es in Görlitz 6100 Lichtpunkte in über 20 Leuchtenarten mit Lampenleistungen zwischen 35 und 250 Watt. Immer mehr Leuchten werden auf LED-Licht umgestellt, doch auch einige solcher Leuchtpunkte wurden von Randalierern schon demoliert.

Während an alten, nach unten offenen Lampentypen gleich die Leuchten zerschossen werden, muss bei abgeschirmten, ummantelten Laternenausführungen auch die Hülle dran glauben, was die Ersatzteilbeschaffung erschwert. Schnell bestätigt sich anhand der Zerstörungsbilder aber auch der Verdacht, dass es sich nicht nur um Steinewerfer handeln kann. „Es besteht die Möglichkeit, dass eine Softair-Waffe verwendet wurde“, berichtet Polizeisprecher Thomas Knaup, dessen Kollegen in der Nähe solcher Taten entsprechende Plaste-Geschosse fanden. Auch an der Ladenstraße fanden sich auf dem Gehweg solche Kügelchen. „Und hier drin liegen sie auch“, ruft Andreas Eckhardt, nachdem er eine Lampenabdeckung abmontiert.

Damit kommen zur gemeinschädlichen Sachbeschädigung noch Ermittlungen nach dem Waffenrecht. Softair-Waffen sind fast immer Nachbildungen echter Schusswaffen und dürfen deshalb als Anscheinswaffen nicht öffentlich mitgeführt werden. Für den Kauf von Softair-Waffen mit einer Schuss-Energie über 0,5 Joule ist zudem ein Mindestalter von 18 Jahren vorgeschrieben. Auch sie dürfen ohne Waffenschein aber nur auf umschlossenem Privatgelände benutzt werden. Sich selbst nachladende, vollautomatische Softair-Waffen über 0,5 Joule sind in Deutschland generell verboten. Findige Bastler nutzen dennoch allerlei Tricks, um den in den Waffen erzeugten Luftdruck teils erheblich zu erhöhen. Mit den Plaste-Kugeln zerschossene Laternen sind zurzeit ein Beleg dafür.

Damit nicht genug. Auch weitere Zerstörer sind auf Tour. „Immer öfter werden aus Strommasten Sicherungen ausgebaut“, informiert Sascha Caron. Auf Sechsstädteplatz und Querstraße war das schon mehrmals der Fall. „Sehr gefährlich“, sagt der SWG-Sprecher, „denn hier wird an stromführende Leitungen gegriffen.“

Da Straßenlampen in Görlitz nicht fernüberwacht werden, sind die Stadtwerke auf Hinweise angewiesen. „Wir bitten aber auch um Verständnis, wenn zurzeit Reparaturen etwas länger dauern“, ergänzt der SWG-Sprecher. Und auch Polizeisprecher Knaup bittet um Mithilfe: „Wer Hinweise zu den Taten oder Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden.“ Denn erst, wenn Softair-Schützen und Sicherungsdieben das Handwerk gelegt ist, steht auch die verärgerte Bürgerin in der Südstadt wieder sicher im Licht.

Hinweise an die Polizei: 035816500, Störungsmeldungen Stadtwerke: 08003366000

