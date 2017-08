Scharfer Start für vier Kreisteams Am Wochenende stehen in der ersten Runde 41 Spiele an.

Fußball-Landespokal. Eine Woche vor dem Punktspielstart der 94 Kreisteams des Westlausitzer Fußball Verbandes stehen am Sonnabend und Sonntag die ersten Sachsenpokalspiele an. Dabei haben drei der vier Mannschaften aus dem Landkreis Bautzen Heimrecht. Zuerst rollt der Ball am Sonnabend ab 15 Uhr beim SV Oberland Spree und dem SV Zeißig. Die Zeißiger, die als Meister der Kreisoberliga in die Landesklasse Ost aufgestiegen sind, haben dabei gleich einen schweren Brocken aus dem Weg zu räumen.

Denn zu Gast ist der SV Rot-Weiß Bad Muskau, in der letzten Saison immerhin Vizemeister in der Landesklasse. Derweil erwartet Landesklässler Oberland Spree den TuS Weinböhla, dem 2016/17 den Aufstieg in die Landesklasse Mitte gelang. Die Oberlausitzer sollten der Favorit sein, denn im letzten Pokalwettbewerb war erst im Achtelfinale gegen den späteren Finalisten Lok Leipzig Schluss. Der verlor dann das Endspiel gegen den Chemnitzer FC mit 1:2. Ebenfalls Heimrecht hat am Sonntag um 15 Uhr Kreisoberligist DJK Sokol Ralbitz/Horka gegen den FV Gröditz. Die SG Crostwitz tritt am Sonntag um 15 Uhr beim LSV Tauscha an und die Weixdorfer einen Tag vorher zur gleichen Zeit beim SV Gebelzig.

