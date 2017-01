Scharfer Start Oberligist Bischofswerda spielt Hallenturniere und testet gegen Neugersdorf. Landesligist Kamenz läuft mit Rettig auf. Auch die „Eisernen“ sind am Sonnabend wieder im Einsatz.

© Uwe Soeder

Fußball. Fußball-Oberligist Bischofswerdaer FV bestreitet am Sonntag seinen ersten Freilufttest. Gespielt wird ab 11 Uhr auf dem Kunstrasenplatz der Jahnsportanlage in Ebersbach-Neugersdorf. Der gastgebende Regionalligist FC Oberlausitz wird ohne Stürmer Makro Zuljevic auflaufen, der seinen Vertrag aufgelöst und bei der FSV Budissa Bautzen einen Kontrakt unterzeichnet hat. Johannes Zintl und Robin Huth haben den FCO ebenfalls verlassen. Nicht mehr im Schiebocker Kader stehen Fritz Harzer (unbekannt) und Juraj Kubista, der aus familiären Gründen wieder nach Hause zurückgekehrt ist. Bereits zwei Tage später erwartet der BFV mit der FSV Budissa Bautzen den zweiten Viertligisten aus der Region. Gespielt wird dann ab 18 Uhr auf dem Kunstrasenplatz.

Zudem schickt BFV-Cheftrainer Erik Schmidt drei Teams zu den Hallenturnieren in Bautzen, Gera (7. Januar) und Kamenz (8. Januar), während die Zweite der Schiebocker am Sonnabend auch noch am HGS-Cup in Heidenau teilnimmt. In Gera ist der SV Roschütz 1887 der Gastgeber. Das Starterfeld beim sogenannten „Banden-Masters“ hat es durchaus in sich, denn auch der FC Carl Zeiss Jena, der ZFC Meuselwitz, die TSG Neustrelitz, die BSG Wismut Gera, der SV Schott Jena und der SV 07 Eschwege haben ihre Teilnahme zugesagt.

Für Landesligist SV Einheit Kamenz steht neben dem Landskron-Cup in Bautzen noch der Auftritt in Frankenberg (7. Januar, EPM-Cup) und das eigene Hallenturnier am Sonntag um den S-Mobil-Cup statt. Gespielt wird ab 14 Uhr in der Sporthalle am Flugplatz, der Einlass beginnt eine Stunde früher. Einheit trifft in der Gruppe A auf den LSV Neustadt/Spree, den FV Eintracht Niesky und den Hoyerswerdaer FC. In der Gruppe B duellieren sich der FC Oberlausitz Neugersdorf, der Bischofswerdaer FV, der SV Oberland Spree und eine sorbische Auswahl.

Rettig kommt vom DJK Blau-Weiß

Zum Trainingsauftakt ruft Trainer Frank Rietschel am 11. Januar. Mit dabei ist dann auch Christoph Rettig, der bereits bei den Hallenturnieren mit einer Gastspielgenehmigung aufläuft. Der Sohn von Ex-Budissa-Coach Dirk Rettig spielt derzeit bei DJK Blau-Weiß Wittichenau in der Kreisoberliga. „Er ist ein junger und entwicklungsfähiger Spieler aus unserer Region, den wir im Auge behalten wollen“, so Geschäftsstellenleiter Frank Terks. „Wir haben alles mit Wittichenaus Übungsleiter Waldemar Adamowicz in Ruhe und mit der nötigen Sachlichkeit besprochen.“

Am Sonnabend ab 9 Uhr steigt wieder das 27. Hallenturnier der „Eisernen Herren“ in Kamenz. Gastgeber in der Sporthalle am Flugplatz ist der SV Lok Kamenz, der den Siegerpokal zuletzt 1995 gewann. Am Sonntag lädt der SV Aufbau Deutschbaselitz zu seinem 28. vereinsinternen Hallenturnier. Gespielt wird ebenfalls ab 9 Uhr in der Grundschule „Am Forst“. Im Vorjahr war dabei die Mannschaft vom „Freundeskreis DB“ erfolgreich. Insgesamt gehen neun Mannschaften an den Start. Das Turnier endet gegen 13 Uhr. (js/ck)

