Scharfe Sachen in den alten Lessingstuben Der Pakistaner Faisal Mehmood bietet ab sofort Spezialitäten aus Indien an. Der Gaststättenkultur der Altstadt tut das gut.

Faisal Mehmood (35) stammt aus Pakistan, hat einen deutschen Pass und eröffnete vor wenigen Tagen sein Restaurant an der Rosa-Luxemburg-Straße. Die „Lessingstuben“ haben damit endlich eine neue Bestimmung gefunden. © René Plaul

Das Hähnchencurry ist wirklich gut. Und scharf! Im traditionellen Warmhalte-Pfännchen serviert, dampft es gemütlich in die Mittagspause hinein. Der Reis duftet nach Nelken. Faisal Mehmood serviert das Essen flink nach nur kurzer Wartezeit. Am Nebentisch haben die Kunden vorbestellt. Hier geht es sogar noch schneller. Insgesamt 135 Gerichte stehen auf der Karte des neuen indischen Restaurants an der Rosa-Luxemburg-Straße in Kamenz. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Allerdings geht es sehr multikulturell zu – von Pizza bis Burger, vom Nudelauflauf bis zum Salat ist vieles drin. Ganze 24 indische Spezialitäten versprechen allerdings auch das Quäntchen Exotik, welches der Gast erwartet. Darunter viele Lamm- und Hühnchenspezialitäten. Aber auch für Vegetarier ist etwas dabei. Vergeblich wird man jedoch Rindfleisch suchen – im Hinduismus kommt der Kuh besondere Bedeutung zu.

Er kocht selbst gern

Faisal Mehmood kocht selbst gern, wie er erzählt. Bis vor Kurzem stand er noch in der Küche eines indischen Restaurants in Zittau. Jetzt hat er seine eigene Gaststätte in Kamenz eröffnet. „Ich war schon einmal vor zwölf Jahren hier, kenne die Stadt also gut. Damals habe ich im Asylbewerberheim gelebt“, sagt er. Stolz zeigt er heute seinen deutschen Personalausweis vor. Der 35-Jährige scheint angekommen zu sein in der neuen Heimat. Sein Deutsch ist gut. Eine Grundvoraussetzung, wenn man im Gastronomiegewerbe überleben will.

Die Kamenzer testeten in der ersten Woche nach Eröffnung des Restaurants Selbiges bereits eifrig. Sicherlich war ein bisschen Neugier dabei. Immerhin standen die „Lessingstuben“ schon wieder drei Jahre leer. Man konnte auf Dauer nur triste Blicke ins unbeleuchtete Innere werfen.

Die ehemalige Gaststätte im gehobenen Preissegment hat stürmische Zeiten hinter sich. Seit 1992 existiert das Restaurant mit Kellerbar, zweitem Gastraum im Untergeschoss und Scheren-Kegelbahn. Die letzten Pächterinnen zogen hier im April 2013 aus, weil es wohl im Kellergeschoss etwas feuchter als erlaubt zuging. Und auch die Ansprechpartner der Immobilie damals schwer zu fassen waren, hieß es. Dabei bot das Objekt zu Glanzzeiten eine super Ausgangslage. Nur die Wirte wechselten öfter. Faisal Mehmood ist mittlerweile der sechste, der hier sein Glück versucht.

Einrichtung übernommen

Auch er hat die Einrichtung der Vorgänger übernommen. Der Gastraum hat deshalb etwas fast Nostalgisches. Lediglich frische Farbe und neue Bilder an den Wänden zeugen vom neuen Konzept. Und es duftet verführerisch nach allerlei exotischen Gewürzen aus der Küche. „Wir wollen mit Qualität und Kundenfreundlichkeit überzeugen“, sagt der neue Wirt. Zwei Angestellte arbeiten mit ihm daran. Alle Speisen gibt es auch zum Mitnehmen, verschiedene Aktionstage versprechen günstige Konditionen. Wie am kommenden Wochenende, wenn Nudel-Auflauf-Tage anstehen. „Wir möchten unsere Kundschaft auch weiterhin mit verschiedenen Aktionen ansprechen“, so Faisal Mehmood.

Übrigens: 2012 probierte es der Inder Singh Gurjit nebenan im ehemaligen „Weißen Engel“ mit einem ähnlichen Restaurant. Das klappte auf die Dauer nicht. Dem Neu-Kamenzer sei also alles Gute gewünscht. Und der gastronomischen Vielfalt der Stadt auch.

Aktuell gibt es 18 Gaststätten in Kamenz, zwei größere Cafés und diverse Imbiss-Versorger (Döner, Asia-Imbiss und Bäckerei-Cafés) –inklusive aller Ortsteile.

