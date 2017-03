Fußball – Landesklasse Nord Scharfe Nachwäsche nötig Nach dem 4:0-Auswärtssieg bei Roter Stern müssen die Döbelner weiter punkten. Doch das wird alles andere als einfach.

David Banachowicz (rechts) brachte die Döbelner am vergangenen Wochenende bei Roter Stern Leipzig mit seinem Treffer zum 0:3 auf die Siegerstraße. © André Braun

Was mit dem Wissen, gegen einen Gegner bislang ausnahmslos gewonnen zu haben, möglich ist, haben die Fußballer des Döbelner SC (12./16) in der vergangenen Woche gezeigt. Mit 4:0 wurde die diese Saison sportlich überraschend starke Mannschaft von Roter Stern Leipzig (10./20) aus dem Wege geräumt. Zunächst auch etwas glücklich, doch mit ablaufender Spieldauer immer souveräner. Doch das reicht im Kampf um den Klassenerhalt nicht.

Es müssen noch mehr Punkte her als die bisherigen 16. Da ist es egal, wie der Gegner heißt oder auf welchem Tabellenplatz er steht. Vielmehr geht es nur darum, am Sonnabend in heimischen Gefilden scharf nachzuwaschen. Selbst wenn mit dem SV Lipsia 93 Eutritzsch (2./37) der geheime Spitzenreiter anreist. Die Leipziger haben im Ranking bislang zwar drei Punkte weniger als Tabellenführer HFC Colditz (1./40) aufzuweisen, doch im Gegensatz zu den Hausdorfern noch zwei Nachholspiele auszutragen. Den Döbelnern wird es dabei zwar relativ egal sein, ob sie ihren ehemaligen Mitspielern, die jetzt in Colditz aktiv sind, Schützenhilfe im Kampf um den Titel leisten. Die Eutritzscher aber könnten sie dennoch richtig ärgern. In Normalform, mit viel Kampfkraft und etwas Glück, das man gegen ein Spitzenteam benötigt, um mit einem Sieg im Abstiegskampf weitere Punkte einzusammeln.

