Scharfe Kritik an Hirschfelder Blitzer Zwischen Ortseingang und Stadion ist die Geschwindigkeit derzeit von 70 auf 50 Stundenkilometer reduziert – die Kontrollen hält ein Ortschaftsrat für Abzocke.

Am Ortseingang in Hirschfelde gilt wegen Bauarbeiten derzeit Tempo 50 statt 70. © Rafael Sampedro

Die Geschwindigkeitsmessungen am Ortseingang von Hirschfelde aus Richtung Zittau sind in der Ortschaftsratssitzung scharf kritisiert worden. „Der Blitzer erinnert mich an Abzocke“, lautet das harte Urteil von Ortschaftsrat Torsten Hiekisch (Bürgerbündnis). Zwischen Ortseingang und Stadion ist die Geschwindigkeit derzeit von 70 auf 50 Stundenkilometer reduziert, weil am Fuß- und Radweg gebaut wird. Die Enso baut hier am Breitbandnetz. Kaum werde in Hirschfelde gebaut, stelle der Kreis seine Blitzer auf, beschwert sich Hiekisch. Aus seiner Sicht bestehe im Bereich der Tankstelle, wo das Messgerät aufgestellt ist, keine Gefährdung. Es handele sich für ihn um eine ungerechtfertigte Maßnahme, da die Straße in dem Abschnitt sehr gut einsehbar ist. Die Geschwindigkeit könne deshalb, meint Hiekisch, bei 70 Stundenkilometer belassen werden.

Laut Landkreis gab es am Hirschfelder Ortseingang seit der Absenkung der Geschwindigkeit nur zwei Messungen. Von den mehr als 3200 kontrollierten Fahrzeugen seien 250 zu schnell unterwegs gewesen. Das entspricht einer Quote von knapp acht Prozent. Der schnellste Kraftfahrer war in der 50er-Zone mit 92 Stundenkilometern unterwegs. „Es wurde nur an den Tagen gemessen, an denen sich eine Gehwegsperrung unmittelbar am Messbereich befand, weshalb die Fußgänger die Straße wechseln und die Radfahrer auf die Straße ausweichen mussten“, begründet Marina Michel, Pressesprecherin des Landkreises, die Geschwindigkeitsmessungen. (SZ/jl)

zur Startseite