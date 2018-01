Scharf(e) Bescherung Ein Görlitzer Zooladen erfüllt den Tierheimtieren in Horka Wünsche. Und rückt mit zwei Paletten Gratis-Futter an.

Kater Luzifer kostet schon mal das Nassfutter, das ein Görlitzer Zooladen dem Tierheim in Horka als Weihnachtsgeschenk gespendet hat. © André Schulze

Der Weihnachtsmann des Tierheims Horka hieß dieses Mal Scharf, Klaus-Peter Scharf. Der Inhaber des gleichnamigen Zoofachgeschäftes, der im Zuge der Umgestaltung des Marktkauf-Areals in Görlitz eine Filiale in der Neißestadt eröffnet hatte, war kurz vor dem Weihnachtsfest und noch einmal am gestrigen Donnerstag ein Wünsche-Erfüller mit Ansage. Denn die Kooperation kam durch Initiative des Tierheims zustande und riss bei dem Unternehmen offene Türen ein. Tierheimleiterin Rosemarie Zille: „Wir hatten von der Eröffnung erfahren und gefragt, ob wir eine Spendenbox aufstellen können.“ Die wurde von den Kunden so gut angenommen, dass man sich im Dezember zu einer weiteren gemeinsamen Aktion entschloss: Bei Zoo-Scharf wurde ein Weihnachtsbaum aufgestellt, den die Tierheimmitarbeiter mit ganz besonderem Schmuck versahen. „Wir haben einige unserer Hunde und Katzen fotografiert und darum gebeten, ihnen ganz individuelle Wünsche zu erfüllen“, erklärt die Chefin des St. Horkano. So gehörten zum Beispiel ein Katzenbett, große Hundehalsbänder, Leinen, aber auch Spezialfutter für Katzen mit Magen-Darm- oder Nierenproblemen zu den Dingen, die eigentlich sonst nie gespendet werden. Zuerst wurde der Baum mit 30 Wünschen behangen, wegen des riesigen Interesses der Görlitzer lieferte man kurze Zeit später noch 15 weitere Wünsche nach. „Die Hilfsbereitschaft war Wahnsinn. Die Leute haben die Dinge bei Zoo-Scharf gekauft, die Firma hat sie dann zu uns gebracht.“

Aber nicht nur das. Am 21. Dezember wurden im Tierheim zwei Paletten mit Katzen-Nassfutter angeliefert. „Wir hatten von unserem Einkaufsverbund erfahren, dass es Überbestände gibt. Wir haben uns entschlossen, dieses Futter den Horkaer Tieren zu spenden“, sagt Klaus-Peter Scharf. Rosemarie Zille ist froh über diesen „Futter-Berg“, kann sie die aktuell rund 60 zu betreuenden Katzen damit doch fast zwei Monate satt machen.

Klaus-Peter Scharf, der am Hauptsitz seiner Firma in Zittau zwei Geschäfte betreibt, hat sich nicht nur von seinen Mitarbeiterinnen zur Hilfe für das Horkaer Tierheim inspirieren lassen, er hat die Einrichtung inzwischen selbst besucht und findet sie sehr ansprechend. „Man merkt, dass die Leute mit Herzblut bei der Sache sind. Die Anlagen sind tiergerecht gestaltet. In den Hundezwingern gibt es genügend Auslauf und Rückzugsmöglichkeiten.“

Weil das dem Geschäftsmann sehr gut gefällt, hat er sich dafür entschieden, Tiernahrung, die dem Verfallsdatum nahe kommt, nicht nur aus seiner Görlitzer Filiale, sondern dem Gesamtunternehmen dem St. Horkano zu spenden. Aktionen, wie den weihnachtlichen Wünsche-Baum, könne er sich künftig ebenfalls gut vorstellen.

zur Startseite